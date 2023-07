Erőszak

Romániában vizsgálat indult, miután újabb intézményben találtak embertelen körülményeket

Romániában újabb szociális intézményben, egy Maros megyei gondozóközpontban találtak embertelen körülményeket az ellenőrző szervek, az ügyben ügyészségi vizsgálat indult - közölte pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



A közlemény szerint a Maros megyei prefektúra panasza nyomán indítottak eljárást a marosbárdosi gondozói központ működtetői ellen, ahol embertelen körülmények között tartottak idős és fogyatékossággal élő embereket.



A Bukarest melletti Voluntari idősotthonaiban talált sokkoló állapotokat idéző újabb otthonra egy, a 112-es sürgősségi hívószámra érkezett bejelentés nyomán bukkantak az ellenőrző szervek. A panaszt ugyanaz a civil szervezet - Jogi Forrásközpont (CRJ) - tette, amely a fővároshoz közeli időotthonokra is ráirányította a figyelmet.



A CRJ közölte: csütörtökön előzetes bejelentkezés nélkül látogattak el a Re-Min Egyesület által működtetett marosbárdosi központba, ahol hét gondozottat a létesítmény alagsorában, építkezési törmelékek között, piszkosan és alultáplált állapotban találtak, fekáliával és vérrel szennyezett matracokon feküdtek. Két súlyos állapotban lévő személy egy három négyzetméteres, levegő és fényforrás nélküli szobában volt elszigetelve a külvilágtól.



A gondozóközpont harminc bentlakója közül tizenhármat kórházba szállítottak, tizenhetet pedig a megye más szociális intézményeibe helyeztek át. Az orvosok által megvizsgált gondozottakat egy kivételével - akinél sürgős orvosi beavatkozásra van szükség -, a marosvásárhelyi kórházak pszichiátriai részlegeire irányították - írta a News.ro.

Az ügyben csütörtök este Marcel Ciolacu kormányfő is megszólalt, aki Facebook-bejegyzésében az eset mielőbbi kivizsgálását kérte. Azt írta, hogy a gondozottakat "fogva tartották", és fizikai erőszaknak voltak kitéve. A kormányfő azt ígérte, személyesen felügyeli az ügy kimenetelét, hogy a rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek és megtörténjen a felelősségre vonás.



Simona Bucura-Oprescu munkaügyi miniszter bejelentette: az állami ellenőrző szervek munkáját is átvilágítják, mivel a központban ebben a hónapban volt ellenőrzés, és ezek során nem tárták fel a rendellenességeket - írta a Digi24 hírportál.



A Maros megyei prefektúra pénteken közölte, hogy felmentették tisztségéből a szociális intézmények működéséért felelős megyei kifizetési és szociális felügyeleti ügynökség (AJPIS) ügyvezető igazgatóját, Cristian Viorel Radutot, és az erdélyi megye valamennyi szociális intézményében ellenőrzéseket rendeltek el augusztus végéig.



Romániában július elején robbant ki botrány a szociális intézményekben tapasztalt visszaélések miatt. Egy rendőrségi akció során több mint száz idős bentlakót mentettek ki Voluntari három idősotthonából, ahol bántalmazták, éheztették és ingyenmunkára kényszerítették őket. A román média időközben több olyan, alapítványok, magánvállalkozások által működtetett bentlakásos szociális intézményről közölt beszámolót, amely hasznot húzott az önellátásra képtelen, hozzátartozók nélkül maradt idős emberek nyomorából.



Az idősotthonokban tapasztalt, közfelháborodást keltő állapotok miatt a román kormány két korábbi tagja, Gabriela Firea családokért, ifjúságért és esélyegyenlőségért felelős miniszter és Marius Budai munkaügyi miniszter is lemondott megbízatásáról.