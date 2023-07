Terrorizmus

Mintegy 700 szélsőségest tartanak kiemelt megfigyelés alatt Belgiumban

A megfigyelés alatt tartottak 87 százaléka kötődik szorosan a dzsihadista ideológiához, míg alig 10 százalékuk kapcsolódik a jobboldali szélsőségességhez. 2023.07.28 10:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) jelentése szerint tavaly mintegy 700 szélsőségest és potenciális terroristát tartottak kiemelt megfigyelés alatt Belgiumban - tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap pénteken.



Az OCAM éves jelentése szerint a jelenlegi adat némileg elmarad a megelőző év során kiemelt megfigyelés alatt tartottak számától.



Gert Vercauteren, az OCAM igazgatója elmondta, tavaly mintegy 80 új, szélsőséges irányzatokhoz és terrorizmushoz köthető személyt vettek megfigyelés alá, ugyanakkor 90 embert töröltek a nyilvántartásból. Ez akkor lehetséges, ha a fejlődésük előremutató, és egyértelmű, hogy a társadalomba való visszailleszkedésük jó ütemben halad - magyarázta.



A jelentés szerint a megfigyelés alatt tartottak 87 százaléka kötődik szorosan a dzsihadista ideológiához, míg alig 10 százalékuk kapcsolódik a jobboldali szélsőségességhez. A baloldali szélsőségesség fenyegetése továbbra is legfeljebb 2 százalékra korlátozódik - írták.



Vercauteren elmondta, a szakemberek folyamatosan elemzik és figyelemmel kísérik a legkülönbözőbb természetű fenyegetéseket, a terrorizmus és a szélsőségesség bármilyen formája prioritást élvez, beleértve a radikalizálódási folyamatot is. Emellett olyan lehetséges fenyegetéseket jelentő embereket is nyomon követnek, mint a koronavírus-világjárványból eredő intézményellenes érzelmeket táplálókat, vagy a külföldi politikai befolyás alatt állókat.



"A fenyegetés és a fenyegetettség folyamatosan erősödik. Ezért ébernek kell maradnunk, és továbbra is szorosan együtt kell működnünk a partnerszolgálatokkal. Ugyanilyen fontos, hogy növeljük a társadalom ellenálló képességét a szélsőséges propagandával szemben. Különösen az online radikalizálódás jelent komoly kihívást" - összegezte az OCAM igazgatója.