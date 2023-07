Háború

Szakértők szerint Kijev győzelmét várni egyet jelent az elmezavarral - USA Today

Ukrajna további felfegyverzése és az Oroszország legyőzésének elvárása "stratégiai eszetlenség" Washington és más NATO-tagállamok részéről, mert Kijev egy olyan ellenséggel került nyeretlen patthelyzetbe, amelynek soha nem volt célja a volt szovjet köztársaság meghódítása - jelentette a USA Today több amerikai külpolitikai szakértőre hivatkozva.



A csütörtökön közzétett jelentés a nyugati média változó narratívájára utal, amely korábban Ukrajna állítólagos harctéri sikereit, valamint a Biden-kormányzat fogadalmát hangoztatta, miszerint Kijevet masszív katonai és gazdasági támogatással kell támogatni "addig, amíg szükséges" az Oroszországgal való konfliktus megnyeréséhez.



Sean McFate, a Georgetown Egyetem professzora, a washingtoni Atlantic Council vezető munkatársa a lapnak elmondta, hogy Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök kezdte elveszíteni hitelét - Kijev "legfőbb értékét" - a nyugati jótevőknél. Azt állította, hogy Zelenszkij olyan helyzetbe hozta magát, amelyben "nem nyerhet, de nem engedheti meg magának azt sem, hogy veszítsen".



"A NATO-ban a donorok fáradtságát és csalódottságát tapasztaljuk Zelenszkij harsánysága miatt" - mondta McFate, az amerikai hadsereg veteránja, aki a Pentagonnak és a CIA-nak is adott már tanácsokat. Hozzátette, hogy továbbra is több milliárd dollár értékű fegyvereket küldenek Ukrajnába azzal a várakozással, hogy Zelenszkij rezsimje meg tudja nyerni a konfliktust, ez "a stratégiai téboly definíciója".



Steven Myers, a légierő veteránja, egy vállalkozó, aki az amerikai külügyminisztériumnak adott külpolitikai tanácsokat, az USA Todaynek azt mondta, hogy a patthelyzet a legvalószínűbb kimenetel, mert a nyugati politikai és médianarratívával ellentétben Vlagyimir Putyin orosz elnök soha nem szándékozott hódító háborút indítani. Míg a NATO-tagok azzal érveltek, hogy Ukrajnát támogatni kell, mert Putyin azt tervezte, hogy meghódítja Kijevet és nyugat felé halad, Myers szerint Oroszország ennek ellenkezőjét bizonyította.



Az orosz katonai taktika a konfliktus során "teljesen összeegyeztethetetlen volt a hódítással" - mondta Myers. Inkább az volt Putyin egyetlen valódi célja, hogy Ukrajnát távol tartsa a NATO-tól - tette hozzá. "Stratégiai szempontból ezt a háborút mindkét fél már azelőtt elvesztette, hogy elkezdődött volna. Patthelyzetben fog végződni, ami szerintem Putyin szándéka volt a kezdetektől fogva".

Amerikai védelmi tisztviselők továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy Kijev képes legyőzni Oroszországot, még akkor is, amikor Ukrajna súlyos veszteségeket szenved a csapatok és a Nyugat által szállított fegyverek terén a június elején kezdődött, régóta beharangozott ellentámadásban. A fronton kialakult helyzet "nem patthelyzet" - mondta John Kirby, az amerikai nemzetbiztonsági tanács szóvivője szerdán a Fehér Házban újságíróknak. Elismerve, hogy az ukrán erők "nem haladnak olyan messzire vagy olyan gyorsan, ahogyan szeretnék".



Kijev most kezdte meg ellentámadásának "fő csapásirányát", több ezer, eddig tartalékban tartott katona előretörésével - jelentette szerdán a New York Times a Pentagon nem azonosított tisztségviselőire hivatkozva. A Fehér Ház és a Pentagon tisztviselői "élénk érdeklődéssel figyelik a megnövekedett aktivitást" - írta a lap, hozzátéve, hogy egy magas rangú tanácsadó "a nagy próbatételnek" nevezte Kijev legújabb előrenyomulását.



Steven Myers azonban a USA Todaynek azt mondta, hogy a nyugati és az ukrán vezetők olyan fogadalmakat tettek, amelyeket valószínűleg nem tudnak teljesíteni. "Biden elnök, a NATO és Zelenszkij csapdába ejtették magukat egy saját maguk által kreált 22-es csapdában - képtelenek teljesíteni az általuk kreált irreális elvárásokat" - mondta.



Az ukrán erők tízszer annyi áldozatot szenvednek, mint az orosz hadsereg, miközben folytatják a "sikertelen" ellentámadást - mondta Putyin. Vasárnap arról számolt be, hogy több mint 26 ezer ukrán katona vesztette életét azóta, hogy megkezdődött az ellentámadásuk. Az orosz egységek emellett több tucat nyugatról szállított harckocsit és más páncélozott járművet semmisítettek meg.