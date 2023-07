Büntetés-végrehajtás

Kivégeztek öt elítéltet Kuvaitban, az egyik elítélt egy terrortámadás elkövetője volt

Öt embert, köztük az Iszlám Állam terrorszervezet által 2015-ben elkövetett terrortámadás egyik felelősét is kivégezték Kuvaitban - közölte a közel-keleti ország ügyészsége csütörtökön.



A halálbüntetések végrehajtása nem túl gyakori Kuvaitban: noha legutóbb novemberben végeztek ki hét embert, azelőtt 2017-ben volt rá példa.



Az elítélteket a közlés szerint felakasztották az ország központi börtönében.



Egyikük annak a 2015-ös robbantásos terrortámadásnak az elkövetője volt, amely 27 halálos áldozattal járt egy síita mecsetben, és amelyet az Iszlám Állam magára vállalt. Három társát gyilkosságért elítéltek el, köztük egy egyiptomi állampolgárt. Az ötödik elítélt kábítószer-kereskedelemért kapta a legsúlyosabb büntetést, ő Srí Lankáról származott.



A szóban forgó terrortámadás idején az Iszlám Állam mind Szíriában, mind a Kuvaittal szomszédos Irakban jelentős területeket tartott az irányítása alatt. A robbantás két évtizedes békés időszakot szakított meg az országban. A terrorszervezet célja az volt, hogy egymásnak uszítsa a síita és a szunnita muszlimokat, ám a támadás épp az ellenkezőjét váltotta ki: a tragédiát határozottan elítélték az országban, sőt a kuvaiti társadalomban újraéledt az addig szunnyadó nemzeti szolidaritás is, amely még Szaddám Huszein iraki diktátor 1990-es kuvaiti inváziója során sem volt tapasztalható. Az Iszlám Államot azóta kiűzték az érintett régiók nagy részérből, a terrorszervezet azonban továbbra is támadásokat hajt végre, jellemzően Szíria és Irak területén.