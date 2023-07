Háború

Meghiúsult az ukrán szabotázskísérlet a fekete-tengeri flotta ellen - Oroszország

Meghiúsult az ukrán különleges szolgálatok kísérlete, hogy "terrortámadást" hajtsanak végre az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik hajója ellen - jelentette be csütörtökön a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).



Közleményük szerint a hatóságok őrizetbe vették az orosz haditengerészet egy, az ukrán különleges szolgálatok által beszervezett katonáját, akinél egy 1 kilogramm TNT-nek megfelelő mennyiségű rögtönzött robbanószerkezet volt.



A férfit azzal is gyanúsítják, hogy államtitoknak minősülő információkat adott át az ellenségnek - közölte az FSZB. Az orosz hatóságok terrorizmus, illegális robbanóanyag-kereskedelem, hazaárulás és államtitok kiszolgáltatása vádjával terveznek büntetőeljárást indítani.



A Krím félszigeten lévő orosz haditengerészeti támaszpontokat és más létesítményeket a konfliktus tavalyi kezdete óta többször támadás érte a kijevi erők részéről.



Július 17-én egy ukrán drón csapást mért az orosz szárazföldet a félszigettel összekötő krími hídra. A támadás, amelyet egy haditengerészeti drón hajtott végre, megrongálta az építmény egy részét, és megölt két civilt.



A krími hidat tavaly októberben szintén súlyosan megrongálta egy teherautó-robbanás, amely több civilt megölt és a szerkezet jelentős részét megsemmisítette. Oroszország "terrorcselekményként" ítélte el a támadást.



Bár Kijev hagyományosan tartózkodik attól, hogy hivatalosan vállalja a felelősséget az ilyen támadásokért, Vaszilij Maljuk - az SZBU, Ukrajna fő hírszerző és biztonsági ügynökségének vezetője - szerdán a televízióban elismerte, hogy az októberi támadás "az egyik felismerésünk" volt.



Orosz tisztviselők többször is "terrorizmusnak" nevezték Kijev krími akcióit, Vlagyimir Putyin elnök pedig megtorlást ígért a krími híd elleni támadásokért.



A híd elleni múlt heti dróncsapást követően az orosz hadsereg nagy hatótávolságú rakétákkal és kamikaze drónokkal indított hatalmas támadást az ukrán katonai infrastruktúra, üzemanyagraktárak és fegyverraktárak ellen, többek között a fekete-tengeri Odessza kikötővárosban és környékén.



Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy minden kijelölt célpontot sikeresen eltaláltak, és a csapások céljait elérték.