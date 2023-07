Baleset

Lángolva hullott darabokban Manhattan belvárosára egy daru - videó

Drámai videón a pillanat, amikor egy daru Manhattan belvárosában részben összeomlott, miután kigyulladt, és az alatta lévő utcára zuhant. A hatóságok szerint több ember megsérült. 2023.07.27 07:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kigyulladt és leomlott egy daru egy magas épületről Manhattan belvárosában a szerda reggeli csúcsban, utcákat borított be a sok törmelék. Tizenegy ember szenvedett nem életveszélyes sérüléseket, köztük két tűzoltó - közölték a hatóságok.



Egy nő az ABC Newsnak elmondta, hogy a daru a lakása ablakának csapódott, és az üveg az arcába tört.



Eric Adams New York polgármestere sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a reggel 7 óra 35 perc körül bekövetkezett baleset sokkal súlyosabb lehetett volna, ha később történik.



"Rendkívül, rendkívül szerencsések voltunk" - mondta.



Az építés alatt álló épület az építési minisztérium szerint 45 emeletes, a 10. sugárút 550. szám alatt található. A daru az utca túloldalánálló épületnek csapódott.



A darukezelő 16 tonna betont mozgatott, amikor látta, hogy tűz ütött ki, és megpróbálta eloltani azt - közölték a tisztviselők. A tűz megégette a daru vezetékét, ami végül a drámai balesetet okozta, mondták a tisztviselők.



A Monadnock Construction, a projekt fővállalkozója közleményben tudatta, hogy munkásaik állapota stabil.



A darukezelő biztonságosan ki tudott menekülni, mondták a tisztviselők.



Az előzetes vizsgálat szerint a tüzet valószínűleg hidraulikafolyadék szivárgása okozta. A vizsgálat folyamatban van.



Jimmy Oddo, New York város építésügyi biztosa a New York Crane & Equipment Corp-ot azonosította a darut üzemeltető cégként. A feljegyzések szerint a cég 15 évvel ezelőtt két halálos kimenetelű munkahelyi balesetet könyvelt el.



A céget korábban emberöléssel és gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg a 2008 májusában történt összeomlással kapcsolatban, amely két halálos áldozatot követelt az East 91st Street és az 1st Avenue sarkán. A vállalatot és akkori tulajdonosát, James Lomma-t 2012-ben ártatlannak találták.



A vállalatnak köze volt egy daru összeomlásához is 2008 márciusában az East 51st Street és a 2nd Avenue sarkán, amely hét ember halálát okozta.

Following this morning's tower crane collapse in Midtown Manhattan, DOB inspectors & engineers remain on scene and their investigation is ongoing.



The tower crane and impacted buildings were found to be structurally stable, and thankfully only minor injuries have been reported. pic.twitter.com/Rlrf5urmYf — NYC Buildings (@NYC_Buildings) July 26, 2023

.@NYCMayor is on scene and being briefed on the crane collapse this morning in Hell's Kitchen.



He'll be holding a media briefing shortly that will be streamed on @NYPDnews. pic.twitter.com/sjeinuShEP — City of New York (@nycgov) July 26, 2023