Ukrajnai háború

A NATO fokozza a fekete-tengeri térség megfigyelését

A NATO szerdán közölte, hogy fokozza a megfigyelést és a felderítést a Fekete-tenger térségében, többek között repülőgépekkel és drónokkal, miután Oroszország nem hosszabbította meg az ukrán gabonát szállító hajók biztonságos áthaladását garantáló megállapodást.



A NATO-Ukrajna tanács szerdán ült össze, hogy foglalkozzon a fekete-tengeri térségben kialakult biztonsági helyzettel, miután Oroszország felmondta az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött fekete-tengeri gabonaszerződést.



A szövetségesek és Ukrajna elítélték Oroszország lépését, valamint azt, hogy "szándékosan megpróbálja leállítani Ukrajna mezőgazdasági exportját, amelytől világszerte több százmillió ember függ". Elítélték továbbá Oroszország közelmúltbeli rakétatámadásait Odessza, Mikolajiv és más kikötővárosok ellen, valamint Moszkva "cinikus" dróntámadását az ukrán gabonatároló ellen a román határhoz közeli Reniben.



A NATO arra is felhívta a figyelmet, hogy "az Oroszország által létrehozott új figyelmeztetési zóna a Fekete-tengeren, Bulgária kizárólagos gazdasági övezetén belül, új kockázatokat teremtett a félrekalkuláció és az eszkaláció szempontjából, valamint komoly akadályokat gördít a hajózás szabadsága elé. "



Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára hangsúlyozta: "Oroszország teljes felelősséget visel a Fekete-tenger térségében végrehajtott veszélyes és eszkalációs műveleteiért. Moszkva fellépése jelentős kockázatot jelent a NATO számára stratégiai fontosságú fekete-tengeri régió stabilitására nézve is. A szövetségesek fokozzák az Ukrajnának nyújtott támogatást és fokozzák éberségüket. Továbbra is készen állunk arra, hogy a szövetségesek területének minden egyes centiméterét megvédjük bármilyen agresszióval szemben."



A NATO-Ukrajna Tanács szerdán tartotta második ülését, miután július elején a vilniusi csúcstalálkozón döntöttek megalakulásáról.