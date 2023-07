Ukrajnai háború

Zelenszkij: Ukrajna megkapta a légvédelmének megerősítéséhez szükséges eszközöket

Ukrajna megkapta a szükséges eszközöket légvédelmi rendszerének megerősítéséhez - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.



"Meghallgattam az aktuális jelentéseket a fegyver- és lőszerellátásról. Növekszik a légvédelmi rendszerünk. Oda fogják küldeni, ahol most a legnagyobb szükség van rá" - fogalmazott Zelenszkij. Tájékoztatása szerint a védelmi minisztériumhoz tartozó katonai hírszerzés és a Külügyi Hírszerző Szolgálat jelentést tett az orosz erők tevékenységéről és közvetlen terveiről, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pedig az országon belüli ellenséges műveletekről. Valerij Zaluzsnij főparancsnok tájékoztatta Zelenszkijt a támadó és védelmi műveletekről a teljes frontvonalon.



Andrij Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője szerdai kijevi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán csapatok harctéri sikereket értek el a Donyeck megyei Sztaromajszke térségében, és megszilárdították pozícióikat az elért vonalakon. Eközben az orosz erők sikertelenül próbálkoztak a Zaporizzsja megyei Robotine településtől északkeletre elvesztett állásaik helyreállításával.



A szóvivő hozzátette, hogy az oroszok továbbra is erős ellenállást fejtenek ki, egységeket mozgatnak, és aktívan használják tartalékaikat. Kiemelte, hogy az ukrán erők továbbra is előrenyomulnak a donyecki régióban Bahmut, Zaporizzsja megyében pedig az orosz ellenőrzés alá került Melitopol és Bergyanszk kikötőváros felé. Kifejtette, hogy Bahmutnál az ukrán csapatok folytatják a támadó hadműveleteket a várostól északra és délre.



"A Harkiv megyei Kupjanszk és a donyecki régióban lévő Liman irányában a védelmi erők továbbra is visszatartják a betolakodók offenzíváját. A heves harcok ott is folytatódnak, az elmúlt nap folyamán 26 összecsapás történt" - fűzte hozzá a szóvivő.



A vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint az orosz hadseregnek újabb 460 katonája halt meg Ukrajnában, így az elesettek száma 243 680-ra nőtt. Az elmúlt napban az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz katonai helikoptert, három harckocsit, 22 tüzérségi rendszert és 16 drónt.



Jurij Malasko, Zaporizzsja megye kormányzója szerdán arról tájékoztatott, hogy előző nap az orosz erők 79 csapást mértek 22 településre a régióban. A támadások következtében két helyi lakos sebesült meg.