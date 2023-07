Vatikán

Több mint hét év börtönt kért a vatikáni ügyész a milliós sikkasztással vádolt bíborosra

Vatikán Állam ügyésze hét év és három hónap börtönbüntetés kiszabását kérte Angelo Becciu bíborosra, a pápai állam volt hivatalvezetőjére abban a perben, amely egy korábban Londonban több mint háromszázmillió fontért vásárolt ingatlan adásvétele miatt indult.



Alessandro Diddi ügyész a perben érintett tíz vádlottra hetvenhárom év és egy hónap börtön kiszabását kérte. A vádlottaknak vissza kellene fizetniük a Vatikánnak okozott kárt is. A legnagyobb összeget, csaknem 174 millió eurót az üzletemberként ismert Raffaele Mincionéra kéri az ügyész, akit emellett több mint tizenegy év börtönnel is sújtanának. Alessandro Diddi az érintettek vagyonának lefoglalását szorgalmazta, valamint a közügyektől való eltiltásukat a pápai állam területén.



A vádlottak között szereplő Angelo Becciunak 15 millió eurót kellene visszafizetnie, ha a bíróság megerősíti az ügyészség kérte büntetés.



Az úgynevezett londoni ingatlanügyben a vatikáni bíróság ítélete az év vége előtt várható.



A londoni Knightsbridge negyedben található, egykor a Harrods üzletház raktáraként használt ingatlan egy részét a Vatikán 2014-ben vásárolta meg Raffaele Mincionétól, majd 2018-ban az egész épületet: a tranzakció értéke meghaladta a 300 millió fontot.



Raffaele Mincione az ingatlanvásárlás idején a szentszéki államtitkárság üzleti tanácsadójaként dolgozott, és mint kiderült több mint kétszázmilliárd eurós vatikáni alap kezelése volt rábízva, köztük a Vatikánba érkező adományokból származó összegek is. Mincione a rábízott forrásokból üzlettársaival együtt először felvásárolta, majd eladta a Vatikánnak a londoni ingatlant.



A szövevényes tranzakciót a pápai államnak az ingatlanvásárlás után megalakult új gazdasági hivatala világította át. Felszínre került a vatikáni pénzügyi források sorsáról döntő Alberto Perlasca, valamint Angelo Becciu felelőssége. Perlasca a londoni ingatlant érintő tranzakció idején a szentszéki államtitkárság adminisztrációs részlegét vezette, vád alá helyezésekor úgy döntött, együttműködik a vatikáni ügyészséggel. Vele szemben az ügyészség nem kért büntetést.



Ferenc pápa 2020 szeptemberében elfogadta Becciu bíboros lemondását a szentté avatási kongregáció éléről. Angelo Becciu megtarthatta bíborosi címét, de elveszítette az azzal járó jogokat.



A pápai állam története legnagyobb pénzügyi botrányát tisztázni akaró per 2021 júliusában kezdődött a vatikáni bíróságon. A vádak között csalás, korrupció, sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzmosás is szerepelt.

Alessandro Diddi ügyész felszólalásában Becciu bíborost bűnszervezet létrehozásával vádolta meg, emlékeztetve, hogy a londoni ingatlanügylet mellett Becciu számos más tranzakcióval károsította meg a Vatikánt. A vádlottak között szerepel Cecilia Marogna, akire az ügyész négy év és nyolc hónapot kért: a bíboroshoz hasonlóan szardíniai származású nő több mint félmillió eurót kapott Becciu közvetítésével a szentszéki államtitkárságtól pontosabban nem meghatározott "geopolitikai közvetítő tevékenység" címén, melyből luxuscikkeket vásárolt magának.



Becciu bíboros védelme közleményben hangoztatta, hogy a bíboros teljesen ártatlan, és mindig is hűségesen szolgálta az egyházat.



A Vatikán tavaly 186 millió fontért eladta a londoni épületet.