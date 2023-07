Illegális bevándorlás

Az európai ombudsman vizsgálja a Frontex fellépését a görögországi hajótragédia ügyében

Emily O'Reilly európai ombudsman vizsgálatot indított, amelynek célja, hogy tisztázza az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) fellépését a Földközi-tengeren végrehajtott keresési és mentési műveletekben, miután június 14-én elsüllyedt egy hajó a görög partoknál és több száz ember fulladt a tengerbe - közölte szerdán az uniós testület.



O'Reilly a tengeren bajba jutottak mentésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó dokumentumok, a hajótragédiáról szóló hivatalos jelentés, valamint a Földközi-tengeren a közelmúltban történt, jelentős emberáldozatokkal járó más eseményekről szóló beszámolók vizsgálatát rendelte el.



Arról is kért tájékoztatást, hogy a Frontex és a tagállami hatóságok hogyan osztják meg egymással a keresési és mentési műveletekre vonatkozó információkat, és hogy a szervezetnek van-e beleszólása a műveletek tervezésébe és végrehajtásába. További kérdései arra vonatkoznak, hogy az ügynökség jelentést tesz-e az alapvető jogok megsértéséről. A hivatal a vizsgálatot a görög ombudsman hivatalával együttműködve végzi.



"Miközben a görög hatóságok szerepét tagállami szinten vizsgálják, tisztázni kell a Frontex szerepét is a keresési és mentési műveletben. A jelentések szerint ebben az esetben a Frontex figyelmeztette a görög hatóságokat a hajó jelenlétére, és segítséget ajánlott, de nem világos, hogy mi mást tehetett volna vagy kellett volna még tennie" - hangsúlyozta sajtóközleményében az ombudsman.



Hozzátette: minden érintettnek el kell gondolkodnia saját felelősségén, és a nyilvánosság előtt tisztáznia kell, ki a felelős ezekért a halálesetekért. "Az Európába irányuló migráció folytatódni fog, és az unió feladata hogy az alapvető jogokat tiszteletben tartva járjon el, nem megfeledkezve arról a szenvedésről, amely arra készteti az embereket, hogy hazájukon kívül keressenek jobb életet" - figyelmeztetett az ombudsman.



O'Reilly vizsgálatot tervez azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Bizottság megfelelően ellenőrzi-e az alapvető jogok tiszteletben tartását az uniós forrásokból támogatott határigazgatási műveletekkel összefüggésben.