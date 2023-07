Ukrajnai háború

Védelmi miniszter: Ukrajna folytatja a támadásokat a Krími híd ellen

Az ukrán erők szükség esetén továbbra is csapást mérnek az oroszok által megszállt Krím félszigetre és a Krími hídra is azzal a céllal, hogy megzavarják az ellenséges logisztikát - jelentette ki Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a CNN amerikai televíziónak.



"Ezek a célpontok mind hivatalosak, mert eltalálásuk csökkenti az oroszok harci képességét ellenünk, és segít megmenteni ukránok életét" - hangsúlyozta a tárcavezető. Úgy vélte, "normális taktika" zavarni az ellenség logisztikai útvonalait, így akadályozva, hogy több lőszerhez, üzemanyaghoz, élelemhez és egyebekhez jussanak csapataik. "Tehát ezt a taktikát fogjuk alkalmazni ellenük" - szögezte le Reznyikov az interjúban, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál szemlézett kedden



Volodimir Zelenszkij elnök a múlt héten azt mondta, hogy a Krími híd legitim célpont Ukrajna számára, mert az orosz erők fegyvereket szállítanak rajta. Legutóbb egy héttel ezelőtt érte támadás a hidat.



Szerhij Cserevatij, az ukrán erők keleti haderőcsoportjának szóvivője egy keddi tévéműsorban azt erősítette meg, hogy az ukrán hadsereg már vetett be kazettás lőszert a Donyeck megyei Bahmut környékén, amelyet az orosz erők hónapok óta hevesen támadnak, de mostanáig nem sikerült bevenniük.



Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója arról adott hírt a Telegramon, hogy az orosz erők napközben tüzet nyitottak a régióra, aminek következtében egy nő és egy idős férfi életét vesztette.