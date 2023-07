Háború

Őrizetbe vettek egy bloggert Nyugat-Ukrajnában, mert bűnözőknek nevezte az ukrán fegyveres erőket

Őrizetbe vettek a hatóságok a nyugat-ukrajnai Lviv megyében egy bloggert, aki nyilvánosan, élő internetes adásban bűnözőknek nevezte az ukrán fegyveres erők tagjait, és akadályozta a behívók kézbesítését - hozta nyilvánosságra kedden az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál értesülése szerint a drohobicsi lakosú Marjan Csaváról van szó. Az SZBU közlése szerint a rendfenntartók számos más bűncselekményt is dokumentáltak, egyebek mellett azt, hogy a férfi törvényesnek nevezte Oroszország Ukrajna elleni fegyveres agresszióját.



A Lviv megyei ügyészség hozzáfűzte, hogy a blogger többször is megakadályozta, hogy a toborzóközpont képviselői jogszerűen kézbesítsék a behívókat, elkergette és "sakáloknak" nevezte őket. Csava azzal érvelt tette mellett, hogy a fronton megsebesült katonák, akik ebben az intézményben kezdtek dolgozni, szerinte bűnözők. Arra szólította fel a lakosságot, hogy zavarják meg a tevékenységüket. "A gyanúsított videót tett közzé a közösségi csatornáján, amelyben azt állította, hogy törvénytelen és alkotmányellenes az idézések kézbesítése Ukrajna állampolgárainak. A felvételen tanácsokat adott arra, hogyan lehet elkerülni a behívók kézbesítését" - fejtette ki az ügyészség.



A biztonsági szolgálat a gyanúsított tevékenységét olyan cselekménynek minősítette, amellyel a blogger "a belpolitikai helyzet stabilitását próbálta megrendíteni az orosz megszállók érdekében". Hivatalosan az ukrán fegyveres erők törvényes tevékenységének akadályozásával, az Oroszországi Föderáció fegyveres agresszióját igazoló anyagok előállításával és terjesztésével gyanúsítják. Az ügyészség a fogvatartott letartóztatását kérte a bíróságtól. A férfit akár nyolc év börtönbüntetésre is ítélhetik.