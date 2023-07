Leszakadt a Tarac folyó hídja Kárpátalján, két gépjármű a mélybe zuhant - fotók

Leszakadt a Tarac folyó hídjának egy szakasza a técsői járási Taracköz és Bedőháza között, ennek következtében két gépjármű a mélybe zuhant, a balesetben három ember megsérült - közölte hétfőn a Kárpátaljai Megyei Katasztrófavédelmi Főosztály.



Kijevi idő szerint 19 órakor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez arról, hogy a Munkács-Rohatyin H-09 jelű, országos jelentőségű főúton mintegy harminc méteres szakaszon Taracköz és Bedőháza között leomlott a Tarac folyón átívelő közúti híd. Ennek következtében egy dömper és egy személyautó a mélybe zuhant.



A közzétett információ szerint három ember sérült meg, köztük két gyerek. A sérülteket kórházba szállították.



A helyszínen mentőegységek, rendőrök, katasztrófavédők dolgoztak. A katasztrófavédelem négy speciális gépjárművet vezényelt a helyszínre. A főutat lezárták, a forgalmat elterelték.

💥🇺🇦 - In #Transcarpathia (#Ukraine), a bridge over the #TeresvaRiver has collapsed along with cars passing over it.



There is no information about casualties yet.



According to the #Ukrainian media, the bridge has been considered an emergency bridge for a long time.