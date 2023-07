Illegális bevándorlás

Europol: több kontinensre kiterjedő embercsempész hálózatot számoltak fel a hatóságok

Öt ország bűnüldöző hatóságai több kontinensre kiterjedő embercsempész hálózatot számoltak fel, amely több mint ötezer illegális migránst csempészett Kubából Szerbián keresztül az Európai Unióba - jelentette be hétfőn az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol).



Az Europol és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (Interpol) által koordinált nyomozás keretében 62 embert tartóztattak le. A hálózat tagjai 9 ezer euró ellenében megszervezték az kubai illegális migránsok utazását, hamis okmányokat biztosítottak nekik, majd a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket Szerbiába utaztatták, kihasználva a vízummentességet. A migránsokat ezután Görögországba majd Spanyolországba csempészték.



A hatóságok szerint a bűnszövetkezet mintegy ötezer kubai állampolgárt csempészett be sikeresen az EU-ba, és ezzel mintegy 45 millió eurót zsebelhetett be.



Az Europol sajtóközleménye szerint a bűnözőknek több éven keresztül sikerült fenntartaniuk az üzletet, mert komplex, a változó körülményekhez alkalmazkodó bűnszervezetet alakítottak ki Görögországban, Spanyolságban és Szerbiában.



A rendőrségi művelet során a hatóságok nagy mennyiségű készpénzt, 18 ingatlant és 33 gépjárművet foglatlak le, valamint 144 bankszámlát zároltak.