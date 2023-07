Dróntámadás érte Moszkvát

Az orosz védelmi minisztérium terrorista dróntámadással vádolta meg Kijevet hétfőn, miután Moszkva polgármestere közölte, hogy a belvárosban két épületet találat ért, és médiajelentések szerint roncsokat találtak a védelmi minisztérium közelében.



A védelmi minisztérium a Telegram üzenetküldő alkalmazáson jelentette be, hogy két drónt semmisítettek meg.



Szergej Szobjanyin polgármester szintén a Telegramon közölte, hogy a drónok hajnali 4 óra körül két, nem lakóházként szolgáló épületet találtak el. Hozzátette: "komoly károk vagy áldozatok" nem voltak.



A jelentésekből nem derült ki, hogy az épületek a drónok célpontjai voltak-e, vagy csak rájuk zuhantak.



Az orosz állami hírügynökségek a mentőszolgálatok közleménye alapján arról számoltak be, hogy drónmaradványokat találtak a Moszkva központjában húzódó Komszomolszkij sugárúton, mintegy 2 kilométerre a védelmi minisztériumtól.



A hírügynökségi jelentések hozzátették, hogy a Komszomolszkij sugárutat és a Lihacsov sugárutat lezárták a közlekedés elől, mivel egy magas irodaépület megrongálódott.



Az orosz védelmi minisztérium tévécsatornája, a Zvezda egy videófelvételen azt mutatta, hogy egy magas épület felső szintjein kitörtek az ablakok, és megrongálódott az épület szerkezete.

