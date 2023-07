Belpolitika

A konzervatív Néppárt a spanyol parlamenti választások győztese

Spanyolországban a konzervatív Néppárt (PP) győzött a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon, de nem szerezte meg az önálló kormányalakításhoz szükséges többséget.



A voksok 95 százalékot meghaladó feldolgozottságánál az ellenzéki, jobboldali politikai formáció a leadott szavazatok 32,7 százalékával 136 mandátumhoz jutott a parlament 350 fős alsóházában. A PP szerezte a legtöbb új mandátumot, az előző parlamenti ciklusban 89 képviselővel rendelkezett.



Második helyen a jelenleg kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) végzett 31,8 százalékos támogatottsággal és 122 képviselői hellyel. Két mandátummal növelte eddigi frakcióját.



Ahogy négy évvel ezelőtt, most is harmadikként került a törvényhozásba a magát a PP-től jobbra pozicionáló VOX 12,39 százalékos szavazataránnyal és 33 mandátummal. A pártnak az előző parlamentben 52 képviselője volt.



Az alsóház negyedik legnagyobb pártja az újonnan alakult, több baloldali pártot tömörítő Sumar lett, a szavaztok 12,27 százalékának megszerzésével 31 képviselőt delegálhat.



Az új törvényhozásban összesen tizenegy politikai formáció szerzett mandátumot, a felsorolt négy nagy párt mellett a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC), Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya), Euskal Herria Bildu (Baszk Népi Gyülekezet), Baszk Nacionalista Párt (PNV), Galiciai Nacionalista Blokk (B.N.G), Kanári-szigeteki Koalíció (CCa) és a Navarrai Népi Unió (U.P.N.).



A részvételi arány 70,18 százalékos volt, több mint 24 millióan éltek szavazati jogukkal. Négy évvel ezelőtt a jogosultak 66,23 százaléka voksolt.



A választásokat követően várhatóan augusztus 17-én tartja alakuló ülését az új összetételű parlament, majd a spanyol király konzultációs kört nyit a pártokkal a kormányalakításról, amelyhez legalább 176 mandátumra lesz szükség.