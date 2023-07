Háború

Egy amerikai influencer katonákat szoptat Ukrajnában, hogy lelki támaszt nyújtson

Fan-Pei Koung tajvani-amerikai influencer szülőhelyéről, Houstonból az ukrán konfliktus frontvonalára utazott, hogy "érzelmi támogató pucérkodást" ajánljon fel szolgáltatásként - mondta a Daily Beastnek.



A nő pikáns fotókat kínál magáról szűk terepszínű ruhákban és fegyverekkel pózol az Onlyfans nevű erotikus fizetős platformon, bár azt mondja, hogy a tartalom ingyenes az ukránok, katonák és önkéntesek számára.



Nem csak ez az egyetlen dolog, ami ingyenes, a pornóoldalon található profilja a katonáknak és önkénteseknek járó "ingyenes érzelmi szoptatást" egyik specialitásaként sorolja fel adatlapján.



A nő eredetileg azért jött Ukrajnába tavaly, hogy rendes önkéntes munkát végezzen, és segítsen a lvivi női menhelyeken és árvaházakban, de Koung a Beastnek elmondta, hogy hamar belefáradt a rászorulók segítésébe, mert ezt már korábban is megtette otthon.



"Nem éreztem semmi különlegeset abban, amit az Államokban csináltam" - panaszkodott. "Többet akartam. A hadsereggel akartam lenni." Ezért úgy döntött, hogy önkéntes munkáját "angolul beszélő katonák érzelmi támogatójaként" bővíti, de hamarosan egy sor ukrán férfival került romantikus kapcsolatba, a nyelvi akadályokat pedig a Google Translate segítségével küzdötte le.



Azt állította, hogy négy férfival randevúzott, amikor a Beastnek interjút adott Harkovban - egy drónkezelővel, egy erőművi munkással és két informatikai dolgozóval -, bár azt nem árulta el, hogy tudott-e bármelyikük a másik háromról. Elmondása szerint azokkal a külföldi katonákkal is randevúzik, akik önkéntes szolgálatot vállaltak az ukrán ügy érdekében.



"Az emberek nem beszélnek a háborúban a szexuális igényeikről" - mondta a nő a lapnak.



Koung sajnálkozott, hogy nem minden nyugati támogatta a szexturizmusát, és elárulta, hogy amikor csatlakozott egy humanitárius munkásoknak szóló csoportos chathez, "ezek a srácok három napon keresztül csak bíráltak engem", azzal vádolva őt, hogy "pornót akar csinálni a tömegsírokból". A szexizmust hibáztatta ezért.



A hiányos öltözetű influencer állítólag továbbra is "humanitárius munkát" végez az OnlyFans szerint, amit úgy definiált, hogy "készpénzadományokat adok azoknak a rászoruló ukránoknak és önkénteseknek, akiket a saját szememmel látok, hogy jó munkát végeznek, közösségi média, konyhai segítség, vízszállítás a frontfalvakba, angol nyelvgyakorlat a gyerekeknek stb."



Online vállalkozása technikailag illegális az ukrán törvények szerint, amelyek tiltják a "pornográf képek vagy más tárgyak értékesítését vagy terjesztését", és a büntetések között pénzbírság vagy akár három évig terjedő börtönbüntetés is szerepel. A Daily Beast szerint azonban különösen az OnlyFans számára történő tartalomkészítés népszerű foglalkozássá vált azon ukránok körében, akiknek az életét felforgatta a háború.