Gyermekvédelem

Egy transznemű törvényhozó ellen gyermekpornográfia miatt emeltek vádat

Az első megválasztott, nyíltan transznemű New Hampshire-i törvényhozó ellen bűnvádi eljárás indult, mert állítólag volt barátnőjével szexuális tartalmú fotókat gyűjtött gyerekekről, jelentették be a héten a szövetségi ügyészek.



"A 39 éves Stacie Marie Laughton (Nashua, New Hampshire) ellen vádat emeltek egy rendbeli gyermekek ellen elkövetett szexuális kizsákmányolás és bűnsegédlet miatt. Laughton egy későbbi időpontban jelenik meg a bostoni szövetségi bíróságon" - áll az amerikai ügyészség keddi közleményében.



Laughtont azt követően tartóztatták le, hogy a törvényszéki vizsgálat során több mint 10 ezer, a volt élettársával, Lindsay Groves volt bölcsődei dolgozóval megosztott szöveges üzenetet tártak fel, amelyek három és öt év közöttinek tűnő gyermekekről készült szexuális tartalmú képeket, valamint egymással és a gyerekekkel folytatott szexről szóló kifejezett leírásokat tartalmaztak.



Groves 2022 májusa és júniusa között készítette a képeket, miközben a Massachusetts állambeli Tyngsborough-ban működő Creative Minds napköziben dolgozott. A múlt hónapban letartóztatták, és gyermekpornográfia terjesztésével és gyermekek szexuális kizsákmányolásával vádolták meg. A bűncselekmény büntetése akár 30 év börtön is lehet.



Stacie-Marie Laughton a Demokrata Párt tagja és az első nyíltan transznemű személy, akit 2012-ben a kamarába választottak. A képviselői mandátum elfoglalása előtt lemondott állami képviselői tisztségéről, miután a média nyilvánosságra hozta, hogy korábban személyazonossági csalásért és bizonyítékok meghamisításáért elítélték. Laughton 2020-ban újraindult, és 2022-ben újraválasztották, de decemberben lemondott, miután megvádolták a mostani üggyel.