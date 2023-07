Háború

Odessza legnagyobb ortodox templomát ukrán rakéta találta el - Moszkva

Teljesen hamisak az ukrán állítások, miszerint Odessza kikötőváros legnagyobb ortodox székesegyházát orosz rakétacsapás súlyosan megrongálta - közölte a moszkvai védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy a székesegyházat valószínűleg Kijev saját légvédelmi rendszere találta el.



A minisztérium vasárnap kiadott közleményében azt írta, hogy "a kijevi rezsim által terjesztett információk arról, hogy az Odessza városában található székesegyházat orosz nagy hatótávolságú fegyverek találták el, nem felelnek meg a valóságnak". Hozzátette, hogy minden orosz csapás sikeresen eltalálta a térségben lévő katonai létesítményeket, amelyek "biztonságos távolságban voltak a templomkomplexumtól".



A tisztviselők azt is hangsúlyozták, hogy "a kijevi rezsim katonai és terrorista infrastruktúrája elleni nagy pontosságú csapások tervezése gondosan ellenőrzött és megerősített információk alapján történik", hogy elkerüljék a polgári lakosság, valamint a kulturális helyszínek eltalálását.



A minisztérium hozzátette, hogy a helyszínről készült felvételek arra utalnak, hogy "a székesegyház pusztulásának legvalószínűbb oka egy ukrán légvédelmi irányított rakéta lezuhanása volt". Az incidenst az ukrán légvédelmi rendszereket irányító személyzet "hozzá nem értő tevékenysége" okozhatta, amelyeket Kijev szándékosan telepít civilek lakta területekre - tette hozzá.



A minisztérium szerint az orosz csapások az éjszaka folyamán sikeresen eltalálták az Odessza közelében lévő ukrán haditengerészeti létesítményeket, amelyeket "Oroszország elleni terrorcselekmények előkészítésére használtak" tengeri drónok bevonásával. A tisztviselők azt is állították, hogy a támadás a Kijevért harcoló külföldi zsoldosoknak otthont adó területek ellen irányult.



A közösségi médiában keringő fotókon látszik, hogy a katedrális homlokzatán jelentős károk keletkeztek, a pazarul díszített épület belsejében pedig a padlót törmelék borítja. A képeken látható az oltár darabokra törve és a mennyezeti falfestmények összetörve is.



Az eredetileg 1794-ben alapított székesegyház az egész régió főtemploma lett, mielőtt 1936-ban a szovjetek lerombolták. A Szovjetunió összeomlása után helyreállították, és Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház feje 2010-ben felszentelte.



Az elmúlt napokban az orosz erők fokozták a csapásokat Odessza régióban, a védelmi minisztérium szerint hajógyárak, üzemanyagraktárak és fegyverraktárak ellen. A támadások válaszul érkeztek egy ukrán tengeri drón támadására a Krími híd ellen a hónap elején, amely megrongálta az úttest egy szakaszát, és egy oroszországi házaspár életét követelte, tizenéves lányuk pedig megsérült.