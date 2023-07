Állatvédelem

Tudósok vészharangot kongatnak a kokainos cápák miatt

A Florida partjainál élő cápák a drogcsempészek által az óceánba dobott kokainszállítmányokat dézsmálhatják - állapították meg amerikai kutatók. Az amerikai parti őrség állítása szerint ugyanis csak az elmúlt hónapban 6400 kilogramm kokaint foglaltak le a Karib-tengerben és az Atlanti-óceánban.



A Discovery Channel hamarosan induló "Kokaincápák" című tévésorozatán dolgozó kutatók a LiveScience-nek elmondták: azt tapasztalták, hogy egyes cápák furcsán viselkedtek a térségben, és számos kísérletet végeztek cápákon a Florida Keys-szigeteknél, ahol a halászok állítólag drogfüggő csúcsragadozókat észleltek.



Tom Hird tengerbiológus és Tracy Fanara, a Floridai Egyetem környezetvédelmi kutatója azt állítja, hogy az egyik merülés során láttak egy nagy pörölycápát - egy olyan fajt, amely általában kerüli az embereket -, ami ferdén úszva egyenesen a csapat felé rontott.



Egy másik homokpadi cápát megfigyeltek, amint folyamatosan szűk körökben úszott, miközben láthatóan valami olyasmit fixált, ami valójában nem is volt ott.



A tudósok egy olyan tesztet is végeztek, amelyben egy műhattyúkat tettek a vízre egy valódi kokainbálához hasonló méretű és kinézetű csomag mellé, amelyet a drogcsempészek dobtak volna az óceánba.



A kutatók meglepetésére a cápák nem támadták meg a hattyúkat, hanem egyenesen a "kokainbálák" felé vették az irányt, és megpróbáltak kiszaggatni belőlük. Az egyik cápa egy egész bálát is megragadta, és elúszott vele.



A tudósok egy olyan kísérletet is végeztek, amelyben nagy koncentrációjú halporból készítettek csalibálát, amely a cápákban a kokainhoz hasonló dopaminlöketet váltott ki. Amikor az állatok megették a port, a kutatók szerint azt látták, hogy a cápák teljesen megvadultak.



"Ez lángra lobbantotta az agyukat. Őrület volt" - mondta Hird. "Azt hiszem, van egy lehetséges forgatókönyvünk arra, hogy milyen lehet, ha valóban kokaint kapnak a cápák."



A csapat hamis kokainbálákat is ledobott egy repülőgépről, hogy szimuláljanak egy valós drogcsempészetet, és azt tapasztalták, hogy több cápafaj azonnal a csomagokra mozdult.



A biológusok azonban elismerték, hogy kutatásukkal még nem tudták bizonyítani, hogy a cápák valóban fogyasztanak kokaint, és kijelentették, hogy "fogalmunk sincs, hogy a kokain mi mindent tehet egy cápával". Hird azonban reményét fejezte ki, hogy a dokumentumfilm-sorozat sugárzása további kutatásokhoz vezethet a kérdésben, valamint abban, hogy más gyógyszerek hogyan hatnak a tengeri élővilágra.