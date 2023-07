Illegális bevándorlás

Az EU több mint 14 millióval támogatja a Lampedusára érkező migránsok elhelyezését

Az Európai Bizottság több mint 14 millió euróval támogatja a dél-olaszországi Lampedusa szigetére érkező migránsok elhelyezését - közölte kedden a brüsszeli testület.



"Tekintettel arra, hogy a Lampedusára tengeri úton érkezők száma az idén megnövekedett, ami a befogadóközpontok gyakori túlzsúfoltságához vezetett, az Európai Bizottság további, több mint 14 millió euró összegű sürgősségi finanszírozási támogatást nyújt a szigeten partra szálló migránsok befogadási körülményeinek javítására" - olvasható a bizottsági sajtóközleményben.



A támogatást a Nemzetközi Migrációs Szervezet kapja, amely az olasz hatóságokkal és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével szoros együttműködésben fog dolgozni a migránsok elhelyezésén. Elsőbbséget élveznek a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok, különösen a kísérő nélküli kiskorúak, a várandós nők, a kisgyerekes egyedülálló nők és a fogyatékkal élők. A kedvezményezettek számára szükség esetén alapvető szükségleteket, például ruházatot, élelmiszert és elsődleges orvosi ellátást, valamint ideiglenes szállást biztosítanak a hatóságok. A támogatás ugyancsak finanszírozza a migránsok olaszországi biztonságos átszállítását is a befogadóhelyekre.



Múlt pénteken a parti őrség közölte, hogy már kétezernél is többen tartózkodhatnak a négyszáz fő befogadására alkalmas lampedusai menekülttáborban, azóta pár száz embert a kormány áthelyeztetett az ország más területein található menekültközpontokba.



Az olasz belügyminisztérium legfrissebb felmérése szerint idén 73 ezernél is több bevándorló érte el az olasz partokat, ami több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 31 671 főnek.