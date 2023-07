Háború

Megbírságoltak egy brit házaspárt ukrán rakétavetők csempészési kísérlete miatt - média

Egy brit házaspárt pénzbírsággal sújtottak a héten egy bírósági tárgyaláson, miután májusban letartóztatták őket a franciaországi Calais kikötővárosban, amint megpróbáltak két úgynevezett "Bunker Buster" rakétavetőt Ukrajnából az Egyesült Királyságba szállítani - jelentette a média.



A hatástalanított fegyvereket, amelyeket az Egyesült Királyságba tartó hajóra való felszállás előtt a házaspár furgonjának rutinszerű átvizsgálása során fedeztek fel, emlékbe adták nekik, amikor Ukrajnában jártak - mondta a pár a vámosoknak a Daily Mail szerint.



"Be akartak jelenteni két rakétavetőt és más katonai felszerelést, amelyeket Ukrajnában kaptak egy humanitárius misszió során" - idézte a lap egy meg nem nevezett nyomozati forrást.



A rakétavetőkön kívül, amelyekről úgy vélték, hogy amerikai gyártmányú M141-esek, a tisztviselők állítólag 14 töltényhüvelyt is találtak a járművükben, valamint egy golyóálló mellényt, amely golyónyomokkal volt átszőve. Az egylövetű, vállról indítható M141-es rakétákat az ukrán csapatok széles körben használják a Kijev és Moszkva közötti háború során.



A fegyverek felfedezése miatt vészhelyzetet hirdettek a calais-i kikötőben, és evakuálták a várost, miközben tűzszerészeket hívtak, hogy megállapítsák, a rakétavetők veszélyt jelentenek-e a lakosságra. Az ezt követő elemzés megállapította, hogy a fegyverek működésképtelenek - jegyezte meg a Daily Mail.



A héten a bíróság előtt megjelenő egyik meg nem nevezett vádlott azt mondta, hogy a rakétavetőket "a győzelem szimbólumaként" kapták egy rövid, négynapos ukrajnai látogatás befejezése után. "Nem vagyok gyűjtő" - mondta az egyik. "Ezek hálaajándékok voltak - az ukránok győzelmének szimbólumai, amiért sok gondot okoztak nekünk a határon".



A másik vádlott hozzátette, hogy kapcsolatba léptek a brit hatóságokkal, hogy megállapítsák, jogszerű-e a leszerelt fegyverek Angliába szállítása, és azt a választ kapták, hogy ez megengedett. "Sajnos számunkra - és ezt a nehezebb úton tudtuk meg - az ilyesmik szállítása Franciaországban tilos".



A házaspárra állítólag pénzbírságot szabtak ki, miután megállapították, hogy "C kategóriájú fegyvereket szállítottak törvényes indok nélkül".



Az Egyesült Államok számos M141-es rakétavetőt szállított Ukrajnának egy 76,8 milliárd dolláros segélycsomag részeként 2022 januárja és 2023 májusának vége között - ennek 61%-a (46,6 milliárd dollár) katonai támogatás formájában. Az M141-es, ahogy a "Bunker Buster" beceneve is mutatja, általában bunkerek és más megerősített állások elleni támadásokban használatos.

Néhány nyugati szállítású fegyver Ukrajnában "bűnözők, önkéntes harcosok és fegyverkereskedők" kezébe került - jelentette pénteken a CNN és a Military.com egy védelmi minisztériumi jelentésre hivatkozva, amelyhez az információszabadságról szóló törvény kérésére jutottak hozzá. A dokumentum azt is megjegyezte, hogy Washington "kihívásokat" tapasztalt a nyugati katonai felszerelések ukrajnai hollétének megfelelő nyomon követése és ellenőrzése terén.