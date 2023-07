Őrizetbe vették az orosz hatóságok Igor Girkint

Őrizetbe vették az orosz rendvédelmi szervek pénteken Igor Sztrelkovot, valódi nevén Igor Girkint, az orosz katonai hírszerzés ezredesét, aki 2014 után vált ismertté mint a szakadár "Donyecki Népköztársaság" "védelmi minisztere" - közölték a rendvédelmi szervek és Girkin ügyvédje, Alekszandr Molohov az RBK orosz hírportál beszámolója szerint.



A rendvédelmi szervek munkatársai helyi idő szerint dél körül vitték el Girkint moszkvai otthonából, a nyomozók pedig házkutatást tartottak.



Girkin felesége, Miroszlava Reginszkaja a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy nem volt otthon, amikor a nyomozók megérkeztek. "Barátaitól sikerült megtudnom, hogy a férjemet az Oroszországi Föderáció büntető törvénykönyvének 282. cikke alapján felbujtással vádolják" - írta Reginszkaja. Az említett cikk büntetni rendeli egyebek mellett a média vagy az internet felhasználásával szélsőséges cselekmények elkövetésére való felbujtást, amiért akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható - mutatott rá a RIA Novosztyi orosz hírportál.

The first footage of a detained Igor Girkin in the Meshchansky Court in Moscow. Girkin is charged with public calls to carry out extremist activities on the internet.



The investigation committee is asking for the arrest of Girkin. pic.twitter.com/OAaW1T8Z7Q