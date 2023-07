Hatra nőtt a hétfői lengyelországi repülőbaleset áldozatainak száma - videók

Meghalt egy ejtőernyő-oktató, aki súlyos sérüléseket szenvedett a Varsóhoz közeli Chrcynno falunál történt hétfői repülőbalesetben, ő a szerencsétlenség hatodik halálos áldozata - közölte a lengyel média csütörtökön.



A férfi egy varsói kórházban hunyt el, haláláról a felesége adott hírt a közösségi médiában.



A Cessna Caravan 208 típusú kisrepülőgép hétfő este egy, az ejtőernyősök által használt kisebb repülőtéren landolás közben egy hangárnak csapódott, amelyben többen egy hirtelen kialakult vihar elől kerestek menedéket.



A Cessna pilótája, valamint a hangárban tartózkodó négy személy a helyszínen életét vesztette, nyolcan megsérültek, ketten közülük súlyosan. Az áldozatok a varsói Aeroklub tagjai voltak.



Az ügyben vizsgálat indult, előzetes megállapítás szerint a baleset a kedvezőtlen időjárási viszonyok, a váratlanul bekövetkező vihar miatt következett be.

