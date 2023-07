Illegális bevándorlás

Lampedusa halászai sztrájkot hirdettek meg a migráció miatt

Munkabeszüntetéssel akarnak tiltakozni a migránsok miatt Lampedusán kialakult helyzet ellen a sziget halászai - jelentette be Salvatore Martello, az őket képviselő konzorcium elnöke szerdán.



A tiltakozás már megkezdődött, a halászok a sziget kikötőjében gyülekeznek. A délutánra meghirdetett gyűlésén döntenek a sztrájk kezdőidőpontjáról.



Salvatore Martello korábbi baloldali polgármester elmondta, a problémát a szigetre érkező migránsok elszállítása okozza.



Úgy vélte, a Lampedusa és Szicília között működő komphajók "migránstaxikká" váltak. Hangsúlyozta, hogy a két sziget közötti kompokat már majdnem kizárólag a bevándorlók elszállítására használják, így nem tudják biztosítani a helyiek menetrendszerű közlekedését, és a Lampedusán halászott haláru szállítása is késik. Másrészt a korában haláru szállítására használt kabinokat most a migránsok foglalják el - jegyezte meg.



Martello hozzátette, hogy a régió kormányzója, Renato Schifani közbelépését sürgetik: "külön hajót kell biztosítani a helyiek és a turisták számára, és külön hajóval kell szállítani a migránsokat".



Lampedusán szerdán ismét több mint háromezren szorongtak a négyszáz fős regisztrációs központban, miután csak a reggeli órákban kilenc csónak kötött ki, melyek a tunéziai Szfakszból keltek útra.



Az év eleje óta érkezettek száma túllépte a 80 ezret. Tavaly az év ugyanezen időszakában 34 ezren kötöttek ki a dél-olaszországi partokon.



Kaotikus helyzetről és katasztrofális állapotokról beszélt Matteo Biffoni, Prato város polgármestere, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, aki a polgármesterek szövetségének (Anci) migrációs felelőse.



Biffoni rámutatott: az idei migrációs mutatók a 2017 és 2018 közötti helyzetet idézik, amikor több mint százezren jöttek. Hozzátette, hogy az érkezők magas száma "nehézséget és feszültséget" kelt az ország teljes területén, mivel a tartományok között szétosztott embereket a helyi önkormányzatok nem tudják hol elhelyezni.



"Sátrakban, rögtönzött szállásokon igyekszünk őket elhelyezni, ahol lehet, helyet keresünk, de még a tartózkodási engedéllyel bírók egy része is a szabad ég alatt tölti az éjszakát, mivel nincsen hova mennie" - hangoztatta Matteo Biffoni a Radio24 rádiónak szerdán adott interjúban.