Büntetésvégrehajtás

Honduras szigetbörtönt építene a legrettegettebb bűnözőknek

2023.07.20 05:30 MTI

Honduras azt tervezi, hogy megépíti a nyugati félteke egyetlen szigetbörtönét, és oda küldi a legrettegettebb bűnözőket.



Xiomara Castro, Honduras elnöke korábban jelezte, hogy a kormányzás és az igazságszolgáltatás rendszerszintű reformjával akarja kezelni a bűnbandák által elkövetett erőszakot.



Castro ennek érdekében egy elszigetelt börtönt építtetne kétezer bandavezér számára a szárazföldtől mintegy 250 kilométerre fekvő Hattyú-szigeteken. Az elnök azután döntött így, hogy a bandák 46 nővel végeztek egy börtönben a közelmúltban.



A börtönszigetek egykor megszokott jelenségnek számítottak Latin-Amerikában: Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Costa Ricán, Mexikóban, Panamában és Peruban is volt ilyen létesítmény. A legutolsó börtönszigetet 2019-ben zárták be Mexikóban.



José Jorge Fortín, a hondurasi fegyveres erők vezetője az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában elmondta: kizárólag műhold segítségével lehet majd kommunikálni a Hattyú-szigetekkel. A tisztségviselők azt remélik, ez megakadályozza a bandavezéreket abban, hogy a börtönből irányítsák műveleteiket. A szökés is nehézkes, mert a sziget egy nap hajóútra található a szárazföldtől.



Fortín rámutatott: a cél az, hogy a bandavezérek a teljes társadalommal elveszítsék a kapcsolatot, és valóban megfizessenek bűneikért. Egyelőre nem tudni, hogy mennyibe kerül és mikorra lesz kész a börtön, de Castro arra utasított, hogy mihamarabb építsék fel a létesítményt.



Sok hondurasi kedvezően fogadta a tervezett intézkedést, de jog- és környezetvédők aggodalmuknak adtak hangot.



A sziget több mint három évtizede védett terület, és a Hondurasi Biológusok Szövetsége szerint a létesítmény veszélyt jelent a helyi élővilágra. Lucky Medina, a kormány természetvédelmi illetékese aláhúzta, hogy a börtönt a természettel összhangban, a szabályozásokat követve fogják létrehozni, de mindenképpen megépítik.