Belpolitika

Távozik posztjáról a szlovák belügyminiszter

Távozik posztjáról Ivan Simko szlovák belügyminiszter - jelentette be Ódor Lajos, az ügyvezető szlovák kormány miniszterelnöke pozsonyi sajtótájékoztatóján szerdán.



A miniszterelnök Ivan Simko távozását a belügyminiszter és a rendőrség vezetése közötti bizalomvesztéssel indokolta.



"Az intenzív tárgyalások ellenére a bizalmat nem sikerült megújítani. Ebben nagy szerepet játszott az is, hogy nem működött a kölcsönös kommunikáció, ami két hónap után teljesen gátat vetett a további együttműködésnek" - idézte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség Ódor Lajos szavait.



A szlovák hírügynökség jelentése szerint a tárcavezető távozásának oka, hogy félő volt, amennyiben posztján marad, a rendőrség több mint húsz vezető tisztségviselője távozik állásából. Ez utóbbi értesülést szerdai sajtótájékoztatóján a szlovák miniszterelnök megerősítette.



Mivel Ódor Lajos - eredetileg szakértői kormányként kinevezett kabinetje - júniusban nem kapott bizalmat a parlamenttől, s azóta ügyvezető kormányként látja el feladatait, a miniszterelnöknek nincs közvetlen lehetősége egy tárcavezető leváltására. Így Ivan Simko távozására is úgy kerülhet sor, hogy az államfő visszavonja megbízatását, majd Simko feladatainak ellátását egy másik kormánytagra ruházza. Ezt szerdán délután már meg is tette Zuzana Caputová államfő, aki a belügyminiszteri tárca vezetésével ideiglenesen Ódor Lajost bízta meg.



A távozó belügyminiszter és a rendőrség vezetésének egy része között fennálló nézetkülönbségekről az elmúlt hetekben sokat cikkezett a többségében liberális szlovákiai sajtó. Többnyire a távozó belügyminiszternek azt a közösségi hálón közzétett kijelentését emelték ki, amelyben azt állította: mivel a politikusok felelőséggel tartoznak a választóik irányába, az alájuk tartozó intézmények, így a rendőrség tevékenységét is ellenőrizniük kell, s "nem lehet, hogy a fegyverrel és bilinccsel rendelkező embereknek teljesen szabad kezük legyen".



Szerdán délután tartott sajtótájékoztatóján Ivan Simko mondvacsináltnak minősítette a visszahívásával kapcsolatos indoklást. Azt mondta: elismeri, lehetséges, hogy nem választott mindig megfelelő szavakat egyes kritikái esetében, a közte és egyes rendőrségi vezetők között kialakult feszültség hátterében azonban más okot lát. Kifejtette: nem volt hajlandó eleget tenni annak a kérésnek, hogy írja alá egy olyan rendőr kinevezését a rendőrség belső vizsgálati csoportjába, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban.

Ivan Simko az elmúlt időszakban több kritikával illette a rendőrség néhány magas rangú vezetőjét, illetve azt, ahogy azok néhány kiemelt figyelemmel kísért ügyet kezeltek. Az elmúlt hónapokban, években a szlovák rendőrség és főként annak néhány vezetője temérdek kritikát kapott ellenzéki pártok részéről is, amiért - az ellenzék állítása szerint - "részt vesznek az ellenzék politikai indíttatású ellehetetlenítésében".



A belügyminiszter elmozdítására reagált a szlovák törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja, a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) is, amelyet a közvélemény-kutatások az utóbbi hónapokban folyamatosan a szeptember végi előrehozott parlamenti választások várható győztesének mutatnak. Robert Fico ezzel kapcsolatban azt mondta: az alig két hónapja megbízott belügyminisztert az államfő azért hívta vissza, mivel Ivan Simko "elkezdett belelátni" a nemzeti bűnüldözési ügynökség (NAKA) ügyeibe, és beszélt is azokról, a politikus elmozdítása pedig azt a célt szolgálja, hogy a választások előtt folytatni lehessen az ellenzék ellehetetlenítését további légből kapott büntetőeljárásokkal. "Ott szaglászott, ahol nem kellett volna" - fogalmazott Robert Fico.