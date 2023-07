Hangárra zuhant egy kisrepülő Lengyelországban, többen meghaltak

A lengyel főváros közelében hétfő este lezuhant egy kisrepülőgép landolás közben egy hangárra, amelyben többen vihar elől kerestek menedéket; a hatóságok megerősítették öt ember, köztük a pilóta halálát, öten pedig megsérültek - közölte a lengyel sajtó.



A TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízió szerint a Varsótól mintegy 45 kilométerre fekvő Chrcynno falunál egy ejtőernyősöknek szánt kisebb repülőtéren próbált leszállni egy hirtelen kialakult viharban a Cessna Caravan típusú könnyű repülőgép.



Monika Nowakowska-Brynda, a lengyel tűzoltóság főparancsnoksága sajtóosztályának munkatársa a Polsat News kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: a balesetben összesen 14 ember volt érintett. Négyen sérülések nélkül vészelték át a karambolt, amely során a hangár összedőlt.



A helyszínen tart a mentőakció, a tűzoltóság és rendőrség nagy erőkkel vonult ki, a tévéfelvételeken mentőautók és mentőhelikopterek is láthatók.

Another plane crash in Poland. A dozen people were injured, both as passengers and those on the ground. pic.twitter.com/7VDdBloD7F