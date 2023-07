Elképesztő

Hónapokig hánykolódott az óceánon egy ausztrál tengerész a kutyájával, nyers halat ettek és esővizet ittak - videó

Április óta hánykolódott a Csendes-óceánon egy ausztrál tengerész a kutyájával, nyers halat ettek és esővizet ittak, így élték túl a balesetet, írja a Telex. Az 51 éves Tim Shaddock és kutyája, Bella áprilisban indultak el a mexikói La Pazból Francia-Polinézia felé, egy több mint 6000 kilométeres útra, de néhány héttel később hajójuk megsérült egy viharban, és leállt az elektronikája. Shaddock és kutyája ezután sodródni kezdtek a tengeren, egészen addig, amíg a hétvégén egy helikopter ki nem szúrta őket a levegőből.



"Sok megpróbáltatáson mentem keresztül a tengeren. Csak pihenésre és jó ételekre van szükségem, egyébként nagyon jó egészségnek örvendek" - mondta a 9News videójában Shaddock, aki lesoványodva, hosszú szakállal nyilatkozott az ausztrál csatornának. A férfi orvosa szerint is jó egészségi állapotban van, életjelei normálisak.



A sydney-i tengerész azt is mondta, hogy szerinte halászfelszerelése is segítette a túlélésben, ugyanis a sodródás közben nyers halat evett és esővizet ivott, a leégést pedig úgy kerülte el, hogy a csónakja ernyője alatt húzta meg magát.



Tim Shaddock most több orvosi vizsgálaton vesz részt, és ha kell, ellátást kap. Kutyája is jól van, de az ő állapotáról több részletet nem írtak a források.