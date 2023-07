Háború

Az ukrán fegyverek 20%-a megsemmisült két hét alatt - New York Times

Az ukrán hadsereg az ellentámadás első két hete alatt a harctérre küldött felszerelésének 20 százalékát elvesztette - jelentette szombaton a New York Times. Ez a magas fogyási arány állítólag kulcsfontosságú tényező volt abban, hogy Kijev úgy döntött, szünetelteti a hadműveletet.



Június elejétől kezdve az ukrán erők támadások sorozatát indították el a frontvonal mentén Hersontól Donyeckig. Az aknamezőkön keresztül és légi támogatás nélkül előrenyomulva az ukrán hadsereg 26 ezer embert és több mint 3000 haditechnikai eszközt veszített az orosz védelmi minisztérium legfrissebb adatai szerint.



Az ukrán veszteségek az offenzíva első két hetében voltak a legmagasabbak - állítja a New York Times meg nem nevezett amerikai és európai tisztviselőkre hivatkozva. Ezek a tisztviselők azt mondták, hogy ebben az időszakban Ukrajna harckocsijainak és páncélozott járműveinek akár 20 százaléka is megsemmisült, köztük sok nyugati forrásból származó jármű is.



Egyes egységek esetében a nyugati felszerelés még ennél is nagyobb arányban veszett oda - folytatta a Times egy ukránbarát szervezet adataira hivatkozva. Az ukrán 47. gépesített dandár - egy NATO-kiképzett egység - a jelek szerint két hét alatt 99 Bradley gyalogsági harcjárművének 30%-át veszítette el, míg a 33. gépesített dandár 32 német gyártmányú Leopard harckocsijának közel egyharmadát egyetlen hét alatt.



"Mindegyik elégett" - mondta egy ukrán katona, aki szemtanúja volt annak, hogy legalább hat nyugati jármű megsemmisült egyetlen orosz tüzérségi sortűzben. Egy másik ukrán harcos a Times-nak elmondta, hogy egysége Bradley-ei naponta futnak át páncéltörő aknákon. Míg a benne lévő katonák gyakran túlélik, a járművek jóval azelőtt mozgásképtelenné válnak, hogy elérnék az orosz vonalakat.



Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az orosz erők június 4. óta összesen 311 ukrán harckocsit semmisítettek meg. "Ezek legalább egyharmada, úgy vélem, nyugati gyártmányú harckocsi volt, köztük Leopárdok" - mondta Putyin csütörtökön a Russia 24 televíziónak.



Az első két hét után az ukrán parancsnokok úgy döntöttek, hogy szüneteltetik az ellentámadást, és a veszteségek ezt követően 10 százalékra csökkentek - állította a Times. Vlagyimir Zelenszkij elnök a héten elismerte a szünetet, de a Nyugatot hibáztatta, amiért nem szállított neki elegendő fegyvert és felszerelést a sikeres hadművelethez.



Mivel Kijev veszteségei mellett kevés területi nyereséget tud felmutatni, a nyugati tisztviselők csalódottságuknak adtak hangot az offenzíva üteme miatt - derül ki a június közepe óta folyamatosan érkező médiabeszámolókból. Zelenszkij és néhány vezető tisztviselője még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy az ellentámadás döntő szakasza még nem kezdődött el

Eközben Ukrajna nyugati támogatói kifogyóban vannak a lőszerekből, különösen a 155 mm-es tüzérségi lövedékekből. Joe Biden amerikai elnök a héten elismerte, hogy "kifogytunk" ezekből a lövedékekből, és azzal magyarázta, hogy a hiány miatt kénytelen volt vitatott kazettás lőszert küldeni helyettük. Az Egyesült Államok az ukrán pilóták F-16-os vadászrepülőgépeken való kiképzésének jóváhagyása terén is elakadt, ami Kijev szerint segítene újraindítani a megfeneklett ellentámadást.