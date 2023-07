Négy embert lőtt le egy fegyveres Georgia államban

Négy helyszínen négy embert lőtt le egy fegyveres szombaton Georgia állam egy kisvárosában, Hamptonben, majd elmenekült, a rendőrség hajtóvadászatot indított.



Az Atlantától 50 kilométerre délre fekvő településen szombaton tartott sajtótájékoztatón a hatóság arról számolt be, hogy a tettes egy 40 éves helyi férfi, Andre Longmore, aki pisztollyal felfegyverkezve menekült el. A hatóság arra hívta fel lakosság figyelmét, hogy a szökésben lévő bűnöző veszélyes, a nyomravezetőnek ugyanakkor 10 ezer dollárt (csaknem 3,5 millió forintot) ajánlottak fel.



Az áldozatok - három férfi és egy nő - nevét nem hozták nyilvánosságra a hozzátartozókra hivatkozva, és egyelőre a támadás indítékát sem közölték.



A Georgia állambeli erőszakos cselekménnyel együtt idén már 31 "tömeges lövöldözés" besorolású esetet tartanak nyilván az amerikai hatóságok, ezekben összesen legkevesebb 153 ember halt meg.

$10,000 reward for information leading to the arrest of suspect Andre Longmore. At least 4 dead following active shooter situation in Henry County. Police said the shooting happened in the Dogwood Lakes subdivision of Hampton, Georgia.https://t.co/Sly7HtOVf6 pic.twitter.com/fcAKk9a4aP