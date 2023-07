Családpolitika

A luxemburgi parlament megszavazta a szülői szabadság kiterjesztését

A luxemburgi képviselőház megszavazta szerdán a szülői szabadságot szabályozó rendszer kiterjesztésére irányuló törvényjavaslatot annak érdekében, hogy igazodjon egy uniós irányelvhez, amelynek célja, hogy nagyobb egyensúlyt teremtsen a szülők és gondozók szakmai és magánélete között.



A munkaügyi minisztérium sajtóközleményben tudatta, hogy a jogszabály értelmében meghosszabbítható a gyermek születése utáni rendkívüli szabadság időtartama, és a hagyományos tíznapos apasági szabadságot mostantól az egyéni vállalkozókra is kiterjesztik.



Az új törvény az azonos nemű párok számára is változásokat vezet be. Eddig az azonos nemű párok csak akkor vehették igénybe ezt a rendkívüli szabadságot, ha gyermeket fogadtak örökbe. Mostantól a gyermek lakóhelye vagy állampolgársága alapján alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerint a születéskor második szülőnek elismert személy is igénybe veheti ezt a tíznapos rendkívüli szabadságot.



Az új törvény értelmében ikergyermekek születése esetén az apa 10 nap helyett 20 nap szabadságra lesz jogosult.



"A változásokat azért vezettük be, hogy a szülők széles körének sokkal több ideje legyen az újszülött gyermekeire. Ezek a reformok is részei a kormány azon törekvésének, hogy a munka és a magánélet jobb egyensúlyát érje el" - nyilatkozta Georges Engel munkaügyi miniszter.



A képviselőház egy másik törvényt is elfogadott, amely két új rendkívüli szabadságot vezet be.



Az első a vis maior távollétekre vonatkozó szabadság, amelyet akkor lehet igénybe venni, ha rendkívüli és előre nem látható családi események teszik azt szükségessé. Emellett öt nap szabadság adható ki tizenkét hónapos foglalkoztatási időszakon belül a munkavállalóval közös háztartásban élő családtag vagy más személy személyes gondozása vagy segítése céljából.



"A rendkívüli szabadság e két új formájának bevezetése azt mutatja, hogy a kormány eltökélten támogatja a nehéz helyzetben lévő családokat" - mondta a munkaügyi miniszter.



A szabadságolási rendszer változásai várhatóan néhány héten belül lépnek hatályba.