Ukrajnai háború

Brit védelmi miniszter: a nyugati szövetségesek 'nem az Amazon'

Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint a nyugati szövetségesek "nem az Amazon házhozszállító szolgálat", és Ukrajna helyesen tenné, ha az eddigi nyugati katonai segítségért "hálát tanúsítana".



Wallace a Sky News brit hírtelevízió szerdai beszámolója szerint a vilniusi NATO-csúcson, újságíróknak nyilatkozva fakadt ki.



A Sky News riporterének azon kérdésére, hogy nem gyengíti-e a fronton szolgáló ukrán alakulatok morálját az a tény, hogy a nyugati szövetség jelenleg nem hajlandó konkrét menetrendet felvázolni Ukrajna NATO-csatlakozására, a brit védelmi miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy ez így lenne.



Hozzátette: arra hívná fel Ukrajna figyelmét, hogy a nyugati országok saját fegyverkészleteiket adják át neki.



Ukrajna nemes célokért háborúzik, és "saját védelme mellett a mi szabadságunkat is védi", de "néha amerikai törvényhozókat és más országok kétkedő politikusait" kell meggyőzni arról, hogy megéri a segítségnyújtás - hangsúlyozta.



Hallani olyan "morgolódásokat" amerikai kongresszusi tagoktól, hogy "adtunk (Ukrajnának) 83 milliárd vagy akármennyi dollárt ... és hát ugye nem vagyunk az Amazon" - fogalmazott Wallace a Sky News beszámolója szerint.



Hozzátette: már tavaly nyáron ő is megmondta az ukránoknak, hogy Nagy-Britannia "nem online házhozszállító szolgálat", amikor fegyverszállításokról van szó.



"Tizenegy órát autóztam (Kijevbe), csak azért, hogy a kezembe nyomjanak egy listát - és akkor megmondtam, hogy én nem az Amazon vagyok" - idézte a Sky News a brit védelmi minisztert.



Ben Wallace kijelentette azt is, hogy "tetszik vagy sem, az emberek szeretnék látni a hála jeleit".



Nagy-Britannia az Egyesült Államok után Ukrajna második legnagyobb fegyverszállítója, és eddig több milliárd font értékben adott át hadfelszereléseket, köztük - a nyugati szövetségesek közül elsőként - harckocsikat, valamint önjáró lövegeket és légvédelmi rendszereket, emellett átfogó kiképzési programokat is indított az ukrán fegyveres erők számára.