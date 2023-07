Állatok

Újabb áttelepített gepárd pusztult el Indiában, sorozatban már a hetedik

Tavaly szeptember óta már a hetedik, Afrikából betelepített gepárd pusztult el az egyik közép-indiai nemzeti parkban - közölte a BBC brit közszolgálati csatorna hírportálja szerdán.



A Madhja Prades állambeli Kuno Nemzeti Park egyik vezető tisztségviselőjének elmondása szerint Tejas, a hím gepárd harc közben sérülhetett meg.



Indiában hivatalosan 1952-ben haltak ki a gepárdok, de egy tavalyi újrahonosítási projektben Namíbiából nyolc, Dél-Afrikából pedig tizenkét egyedet telepítettek át a nemzeti park területére. A projekt egyik fő célja a fajmentés mellett az indiai szavanna faunájának és flórájának rehabilitálása.



A kezdetleges sikerek ellenére azonban az elmúlt hónapokban három felnőtt példány és három kölyök is elpusztult. A kicsinyek hét évtized óta az első indiai alomból származtak, a park közlése szerint halálukat alultápláltság, gyengeség és kiszáradás okozhatta az országot sújtó májusi erős hőhullám közepette. A felnőtt egyedek veseelégtelenségben és a harcok során szerzett sérülések miatt pusztulhattak el - tette hozzá a park igazgatósága.



Bár a foltos nagymacskák egykor Indiában is honos állatok voltak, a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az áttelepített egyedek könnyen az indiai szavannán élő ragadozók zsákmányává válhatnak amellett, hogy megfelelő táplálék hiányában akár éhen is halhatnak.



Az indiai legfelsőbb bíróság májusban aggodalmát fejezte ki az állatok pusztulása miatt, és felkérte a szövetségi kormányt, hogy vegye fontolóra a nagymacskák elköltöztetését.