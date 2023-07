Diplomácia

A feszültségek azonnali csökkentését jelentette be a koszovói kormány

Az észak-koszovói feszültségek azonnali kezelését, a rendőri jelenlét csökkentését és koraőszi előrehozott önkormányzati választásokat jelentett be a koszovói kormány kedden késő este.



A Koha Ditore című pristinai napilap szerdai beszámolója szerint a kormány azt követően hozta nyilvánosságra a válságkezelésre szánt intézkedéseit, hogy Besnik Bislimi koszovói miniszterelnök-helyettes tárgyalt Miroslav Lajcákkal, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottjával.



A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban május végén zavargások törtek ki, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatali posztjukat. A helyi szerbek koszovói rendőrökre és a NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderő, a KFOR katonáira támadtak.



Az Európai Unió ezt követően gazdasági és politikai szankciókat vezetett be Koszovóval szemben, mert az ország vezetése nem tett semmit a helyzet kezelése érdekében. Az intézkedések között a koszovói politikusok uniós intézményekbe történő meghívásának, és a pénzügyi támogatásoknak a felfüggesztése is szerepel.



A pristinai kormány kedd esti közleményében tudatta, hogy nem szándékozik semmi olyat tenni, ami tovább növelné a feszültséget, a helyzet kezelése érdekében pedig azonnali hatállyal, 25 százalékkal csökkenti a koszovói rendőrség jelenlétét az észak-koszovói polgármesteri hivatalok környékén. Emellett a "nyári szünet" után azonnal megszervezik az érintett önkormányzatokban az előrehozott választásokat - olvasható a közleményben.