Diplomácia

Szankciókat vezetett be az Egyesült Államok a szerb hírszerzés vezetője ellen

Szankciókat vezetett be az Egyesült Államok a szerb Biztonsági Információs Ügynökség (BIA), vagyis a hírszerzés vezetője ellen, mert Washington szerint Aleksandar Vulin visszaél hivatali helyzetével, nemzetközi szervezett bűnözési tevékenységben és drogkereskedelemben vesz részt, pozícióját pedig arra használja, hogy Moszkvának nyújtson segítséget.



A Vecernje Novosti című belgrádi napilap szerdai számában az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatalának (OFAC) közleményét idézte, amely szerint Aleksandar Vulin a jövőben nem férhet hozzá amerikai ingatlanjaihoz és vagyonához. Azok, akik a szankcionált személyekkel együttműködnek, szintén szankcionálhatók - olvasható a közleményben.



Az OFAC szerint Aleksandar Vulin "arra használta hivatalát, hogy támogassa Oroszországot, segítse Oroszország rosszindulatú tevékenységét, amely gyengíti a Nyugat-Balkán biztonságát és stabilitását, és lehetőséget biztosított Oroszországnak arra, hogy tovább növelje befolyását a térségben".



A szankciókért felelős amerikai hivatal szerint mindezen felül Aleksandar Vulin kölcsönösen kedvező kapcsolatot tartott fenn az illegális fegyverkereskedő Slobodan Tesiccsel, akinek segített abban, hogy fegyverszállítmányai akadálytalanul haladjanak át a szerb határokon.



Aleksandar Vulin azóta tagja a kormánynak, hogy azt a Szerb Haladó Párt vezeti. A Szocialisták Mozgalma nevű párt vezetője egyben Aleksandar Vucic szerb államfő legfőbb szövetségese is, 2014 és 2017 között munkaügyi miniszter, 2017 és 2020 között védelmi miniszter, 2020 és 2022 között pedig belügyminiszter volt, a hírszerzési ügynökséget 2022 óta vezeti. Az OFAC közleménye szerint a Vulin által korábban vezetett minisztériumok, illetve a hírszerzés nem kerültek büntetőintézkedések alá.



Aleksandar Vulin nyíltan vállalja oroszbarát véleményét, az utóbbi időben is gyakran járt Moszkvában, legutóbb májusban vett részt egy biztonsági konferencián.



Az európai uniós tagságra törekvő Szerbia mindeddig nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz, és nem hangolta össze külpolitikáját az Európai Unióéval, amit Belgrád azzal indokol, hogy Szerbiát történelmi, vallási és kulturális kapcsolatok kötik Oroszországhoz.