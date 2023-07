Háború

Észak-Korea azt üzeni az USA-nak, hogy legyen óvatos, nehogy sokkoló baleset érje

Az észak-koreai hadsereg azzal vádolta a Pentagont, hogy kritikus szintre súlyosbította a feszültséget, és minden eddiginél közelebb sodorta a régiót egy nukleáris katasztrófához, figyelmeztetve, hogy bármilyen hibás lépés "sokkoló balesethez" vezethet - olvasható az állami média által közölt hosszú közleményben.



A Koreai-félsziget egy "nukleáris konfliktus szélén áll az amerikai provokatív katonai akció miatt" - állította a phenjani védelmi minisztérium, utalva Washington tervére, hogy rotációs alapon atomfegyverekkel felszerelt tengeralattjárókat küldjön Dél-Koreába.



"Az amerikai kísérlet arra, hogy stratégiai atomfegyvereket vezessen be a Koreai-félszigetre, a legleplezetlenebb nukleáris zsarolás a KNDK és a szomszédos országok ellen, és súlyos fenyegetést és kihívást jelent a regionális és globális békére és biztonságra nézve" - idézték egy meg nem nevezett katonai szóvivőt.



Phenjan a továbbiakban azzal vádolta Washingtont, hogy drasztikusan fokozta kémtevékenységét és többször megsértette Észak-Korea légterét, hozzátéve, hogy az Egyesült Államoknak "bizonyára drága árat kell fizetnie provokatív légi kémkedéséért".



"Nincs garancia arra, hogy egy olyan megrázó baleset, mint az amerikai légierő stratégiai felderítő repülőgépének lelövése, nem fog megtörténni a Koreai Keleti-tengeren" - mondta a szóvivő, aki arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy "emlékezzenek vissza légi kémeszközeik tragikus sorsára", nevezetesen az EC-121-es repülőgép 1969-es és az OH-58-as helikopter 1994-es lelövésére.



Észak-Korea azt állította, hogy "fenntartja a lehető legnagyobb türelmet és önuralmat", de figyelmeztetett, hogy "mindennek van határa", és hogy "az USA közel van ahhoz a kritikus ponthoz, hogy elkezdjen félni".



Az Egyesült Államok és Dél-Korea idén fokozta közös légi és haditengerészeti hadgyakorlatait, a Pentagon olyan stratégiai eszközöket vetett be, mint nehézbombázók és egy repülőgép-hordozó. Észak-Korea "provokációnak" tekinti a területéhez közeli amerikai telepítéseket, és általában szóbeli fenyegetésekkel, saját gyakorlatokkal vagy újabb fegyvertesztekkel válaszol.



Joe Biden amerikai elnök és dél-koreai kollégája, Yoon Suk-yeol áprilisban bejelentette a nukleáris együttműködés fokozásának programját. A washingtoni nyilatkozat értelmében az Egyesült Államok közel fél évszázad óta először fog rendszeresen atomfegyverzetű tengeralattjárókat és bombázókat telepíteni az ázsiai országba. Bár a telepítésre vonatkozóan nem jelentettek be egyértelmű időkeretet, a múlt hónapban egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró, amely cirkálórakétákkal, de atomfegyverek nélkül van felfegyverezve, kikötött Busanban.