Magyarság

Úzvölgyi katonatemető - A június 30-i állapot helyreállítását szorgalmazza Hargita megye és Csíkszentmárton önkormányzat

Az úzvölgyi katonatemető június 30-i állapotának a helyreállítását szorgalmazza, és a szombati újabb keresztállítás elkövetőinek a felelősségre vonását kéri Hargita megye és Csíkszentmárton önkormányzata.



Erről Borboly Csaba tanácselnök és Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere számolt be hétfőn sajtótájékoztatón Csíkszeredában. Elhangzott, hogy a temető június 30-i állapotát tekintik a "0. kilométerkőnek", amelyhez vissza kell térni, mivel ekkor már el voltak távolítva a törvénytelen betonkeresztek, és még nem voltak kihelyezve az újabb fakeresztek. "Ha innen indulunk ki, akkor béke és csend lesz" - fogalmazott Borboly Csaba, hozzátéve, hogy június 30-án kezdtek el tárgyalni a román védelmi tárca és Bákó megye képviselőivel is az úzvölgyi helyzet rendezéséről.



Hangsúlyozta: szombaton bűncselekmény történt a katonatemetőben, ehhez a román rendvédelmi szervek passzívan asszisztáltak, miközben a lakosság joggal várta el, hogy tegyék a dolgukat és elejét vegyék a törvénytelenségnek. Az elkövetőket felelősségre kell vonni, mert több ponton is törvényt sértettek, "példaértékű büntetést" kell kiszabni rájuk, különben az a gyakorlat alakulhat ki, hogy az úzvölgyi temetőben bármit meg lehet tenni - mondta.



Borboly Csaba rámutatott, hogy a hadisírok gondozásáért felelős román hatóság (ONCE) 2019-ben már tisztázta, hogy a fakereszteket felállító Nemzet Útja (Calea Neamului) vezetője, Mihai Tirnoveanu által említett 150 román katona nem az úzvölgyi temetőben nyugszik. Ha az illetékes hatóság megerősíti, hogy van román elesett a temetőben, felkerül a neve a többieké közé - mondta, felkérve az ONCE-t, hogy tisztázza a kérdést.



Megerősítette korábbi álláspontját, miszerint a temetőben minden nemzet itt nyugvó katonáinak kell legyen emlékhelye.



Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere elmondta: a község lakói fájlalják, hogy a helyzet korábbi rendeződése után egyesek újra a hősök sírjai felett "veszekednek". Elmondta: a betonkeresztek június 29-i eltávolítása után úgy tekintették, helyreállt a törvényes rend, és a másnapi tárgyaláson megállapodtak, hogy valamennyi érintett fél számára kielégítő megoldást találnak a lezáráshoz. "Nagyon sajnáljuk, hogy ezt megszakította a szombati akció" - mondta.

Felidézte, hogy a katonatemető 1917-től lett kialakítva, és a rendelkezésre álló források szerint nagyrészt a térségben az első világháborúban elesett magyar katonákat, míg kisebb számban az osztrák-magyar hadsereg más nemzetiségű katonáit, illetve a német és az orosz hadsereg katonáit helyezték ott végső nyugalomra.



A sajtótájékoztatón Hajdú Gábor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője rámutatott: a rendvédelmi szerveknek közbe kellett volna lépni szombaton, hiszen törvénytelenség történt. A Calea Neamului hívei "brutális módon avatkoztak be" egy haditemetőbe, és a nemzetközi előírások szerint ez illegális, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű hősökről van szó - mutatott rá.



Elhangzott: folyik az egyeztetés a jogászokkal, mely után megteszik a szükséges jogi lépéseket a rend helyreállítása, az elkövetők felelősségre vonása érdekében. A csendőrséget arra kérik, hogy segítsen az elkövetők azonosításában.



A Calea Neamului román szervezet hívei szombaton 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyobbat és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval. Vezetőjük, Mihai Tirnoveanu bejelentette, hogy a héten a román védelmi minisztériummal is tárgyal az így kialakított "román parcella" hivatalossá tételéről.