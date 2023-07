Bűnügy

Több ezer, amfetamint tartalmazó fogyasztótablettát foglaltak le a holland hatóságok

A holland élelmiszerbiztonsági hivatal (NVWA) nyolcezer illegális fogyókúrás tablettát foglalt le, amelyekről a laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy kemény drogként számon tartott amfetamin vegyületeket tartalmaznak - közölte kedden a hivatal.



A tablettákat különböző értékesítők akciósan hirdették internetes felületeken. A holland rendőrség az NVWA ellenőreivel együtt négy gyanúsítottat vett őrizetbe illegális anyagokkal való kereskedelem miatt, és három másik gyanúsított otthonát átkutatták, ahol több ezer tablettát és az előállításukhoz szükséges vegyszereket találtak.



Az NVWA felszólította a hollandiai lakosokat, hogy ne vásároljanak a zsírégető tablettaként reklámozott Iomax nevű termékekből és tartózkodjanak fogyasztásuktól.



"Ez az illegális termék amfetamint tartalmaz, amely mellékhatásként heves szívdobogást, mellkasi fájdalmakat, hányingert, fejfájást, fokozott izgalmi állapotot okozhat már egyetlen darab elfogyasztása után is - hívta fel a figyelmet a hivatal, rámutatva, hogy a termék több felhasználójánál agyvérzést is okozott.



Az NWVA arra is kérte a felhasználókat, jelentsék be, hogy kitől vagy milyen internetes felületről vásárolták a tablettákat. "Ez lehetővé teszi, hogy célzottan lépjünk fel és megvédjük a fogyasztókat" - olvasható a hivatal felhívásában.