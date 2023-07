Spanyolország

Sokan kerültek kórházba a pamplonai bikafuttatás negyedik napján

Heten kerültek kórházba, egyikük szúrt sebbel hétfőn, a pamplonai bikafuttatás negyedik napján.



A navarrai egyetemi kórház előzetes tájékoztatása szerint a futtatás legsúlyosabb sérültjét a térdhajlatában szúrta meg szarvával a bika.



A város védőszentje, San Fermín tiszteletére rendezett, egy hétig tartó ünnepségsorozat részeként minden reggel több ezer ember és egy tizenkét bikából álló csorda fut végig Pamplona belvárosának elkerített, 875 méteres szakaszán egészen a bikaviadal arénájáig.



Az eseményt a spanyol közszolgálati televízió (TVE) minden reggel élőben közvetíti.



A hétfői futtatás bővelkedett feszült és ijesztő pillanatokban, a rendkívül gyors, több mint 500 kilós bikák több futót is felöleltek és megtapostak a futam során.



A helyszínen is hatalmas tömeg kíséri figyelemmel az eseményt a keresztutcákat lezáró palánkok tetejéről és a házak ablakaiból, balkonjairól. Az utóbbi lehetőségért a turistáktól akár 200 eurót (76 ezer forint) is elkérnek a tulajdonosok.



A bikafuttatás utoljára 14 éve követelt emberéletet. A 27 éves madridi Daniel Gimeno szülei azóta minden július 10-én, a tragédia évfordulóján virágot helyeznek a baleset helyszínén.