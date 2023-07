Franciaország

Száz év után újra fürdőzhetnek a Szajnában a párizsiak

Száz év után, 2025-től újra fürdőzhetnek a párizsi lakosok és a turisták a Szajnában - jelentette be Anne Hidalgo, a francia főváros polgármestere vasárnap.



Hidalgo elmondta: három helyszínt nyitnak meg a nagyközönség előtt, egy részben már használatban lévő vízi központot, valamint két további központi fürdőhelyet, nem messze az Eiffel-toronytól.



A fürdőhelyeket bójákkal határolják le, és egy mólón keresztül lehet majd megközelíteni őket. A helyszínen öltözőket és zuhanyzókat is biztosítanak - közölte a polgármester.



A párizsiak régi vágya, hogy újra úszhassanak a francia fővárost átszelő Szajnában. Amikor 1900-ban először rendeztek olimpiai játékokat Párizsban, az úszóversenyeket a folyóban tartották.



A rossz vízminőség miatt 1923-ban hivatalosan betiltották a fürdőzést a Szajnában, de még a hatvanas évek elején is akadtak olyanok, akiket nem tántorított el a tilalom az úszástól a folyóban.



A Szajnán egyébként már létezik egy szabadtéri uszoda, de itt az úszók nem magában a folyóban, hanem az ahhoz rögzített medencékben úsznak.



A Szajnának központi szerepe lesz a 2024-es párizsi nyári olimpiai és paralimpiai játékokon, mivel az olimpia megnyitóünnepségén legalább 140 hajó vonul majd a folyón, körülbelül 10 ezer sportolót szállítva, emellett a triatlon, a nyílt vízi úszás és a paratriatlon versenyeinek helyszínéül is szolgál. A vízminőség javítása érdekében megkezdődött a Szajna 1,4 milliárd euróba kerülő megtisztítása. Emellett a központi szennyvízhálózatra kötnek mintegy 23 ezer otthont és 260 lakóhajót, amelyek eddig a folyóba engedték a tisztítatlan szennyvizet.