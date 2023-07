Háború

Menj a pokolba - mondta Ukrajna a kazettás bombát ellenző német képviselőnek

Andrej Melnik ukrán külügyminiszter-helyettes azt üzente egy német törvényhozónak, hogy "menjen a pokolba", amiért ellenezte a kazettás bombák Kijev erőinek történő szállítását. Melnik korábban nagykövetként szolgált Németországban, ahol azzal szerzett magának hírnevet, hogy nyilvánosan sértegette vendéglátóit.



"A kazettás lőszerek használata joggal törvénytelen nemzetközileg" - tweetelte pénteken Ralf Stenger német képviselő, hozzátéve, hogy azok, akik "a nemzetközi rend és értékek nevében cselekszenek, nem szállítanak ilyen fegyvereket, még Ukrajnába sem". Stenger Olaf Scholz kancellár SPD pártjának tagja.



Joe Biden amerikai elnök pénteken engedélyezte a kazettás bombák szállítását Ukrajnába, annak ellenére, hogy kormánya tavaly potenciális "háborús bűncselekményként" emlegette azok használatát. Biden döntését azzal indokolta, hogy a hagyományos lőszerekből hiány van, mivel Ukrajna a folyamatban lévő ellentámadás során nagy mennyiséget fogyasztott.



Biden politikaváltását bírálta Amerika néhány NATO-szövetségese, köztük Kanada, Spanyolország és az Egyesült Királyság.



Melnik dühösen reagált Stenger tweetjére. "Menjen a pokolba a tanácsaival, Ralph Stegner úr és mások" - tweetelte az ukrán diplomata szombaton. "Fogalmatok sincs, hogy miről beszéltek. Voltál már 500 napig háborúban Ukrajnában? Érezted az emberek szenvedését? Ha nem, akkor maradj ülve a biedermeier kanapédon".



Melnik 2015-től tavaly októberig Ukrajna németországi nagyköveteként szolgált, amikor is visszahívták Kijevbe, miután nyilvánosan csodálatát fejezte ki Sztepan Bandera, az ukrán náci kollaboráns iránt, akit az ukrán nacionalisták hősként tartanak számon.



Elbocsátása előtt Melnik többször is azzal vádolta a német kormányt, hogy túl lassan nyújt katonai segítséget, Scholz kancellárt pedig "sértett májas kolbászként" emlegette, amiért az vonakodott meglátogatni Kijevet. Melnik a Twitteren Elon Muskkal is szóváltásba keveredett, és azt mondta a milliárdosnak, hogy "fuck off" az Oroszországgal való konfliktus békés rendezésére vonatkozó terve miatt.



Melniket a múlt hónapban nevezték ki Ukrajna brazíliai megbízottjának, de még nem foglalta el új posztját.



A kazettás bombák nagy területen szórnak szét apró "bombagránátokat", amelyek közül néhány nem robban fel azonnal, és a harcok befejezése után még évekig komoly veszélyt jelenthet a civilekre. Több mint 110 ország ratifikálta a használatukat és szállításukat tiltó 2008-as ENSZ-egyezményt, bár az USA, Oroszország, Kína és Ukrajna nem részese a tilalomnak.