Energiaválság

Ausztria továbbra is orosz gázt vásárol

Az OMV osztrák olaj- és gázipari konglomerátum idén télen is Oroszországtól vásárolja a gáz nagy részét - mondta Alfred Stern vezérigazgató a Financial Times vasárnap megjelent interjújában.



Stern szerint a vállalat 2018-ban hosszú távú, 2040-ig szóló szerződést kötött a Gazprommal, és az OMV nem tervezi, hogy a közeljövőben kilép a megállapodásból.



"Amíg a Gazprom szállít... addig továbbra is átvesszük ezeket a mennyiségeket a Gazpromtól" - jelentette ki Stern. Az orosz gázra jelenleg nem vonatkoznak az Ukrajnával kapcsolatos, Moszkvával szembeni uniós szankciók, és bár a kérdésről "a politikai döntéshozóknak kell dönteniük", a korlátozások bevezetése és így "bizonyos [energia]források megszüntetése is áremelkedést fog eredményezni" - figyelmeztetett.



"Ipari vállalatként kötelességünk biztosítani, hogy ezeket a forrásokat addig használjuk, amíg azok jogilag elfogadhatóak" - mondta Stern.



Hozzátette, hogy annak ellenére, hogy az OMV továbbra is az orosz energiára támaszkodik, az elmúlt évben sikerült diverzifikálni az ellátást. Biztosította a Norvégiából, valamint a hollandiai és olaszországi cseppfolyósított földgáz (LNG) terminálokból származó gázáramlást.



"Mindezek révén olyan nem orosz gázhoz jutottunk hozzá, amely több mint elegendő ahhoz, hogy fedezzük vevői kötelezettségeinket" - mondta Stern.



A vállalat a közelmúltban jóváhagyta továbbá 2 milliárd euró (2,2 milliárd dollár) elkülönítését a román Romgazzal közös vállalatnak a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező fejlesztésére. A mező a tervek szerint 2027-re üzembe áll, és további 100 milliárd köbméter földgázt juttat az európai piacra.



Az OMV Ausztria gázszükségletének mintegy 30%-át fedezi. Tavaly a vállalat az elsők között volt, akik beleegyeztek, hogy rubelben fizessenek az orosz gázért egy új elszámolási mechanizmus keretében, amelyet Moszkva kötelező jelleggel vezetett be az Oroszországgal szemben szankciókat bevezető "barátságtalan országok" számára. Stern akkor azt mondta, hogy az orosz gázról való lemondás lehetetlen Ausztria számára, és súlyos következményekkel járna az ország gazdaságára és energiabiztonságára nézve.