Háború

Az újabb 'csodafegyver' biztosítása Kijevnek nem más, mint Washington kétségbeesése - Moszkva

Washington döntése, hogy kazettás bombákat ad át Kijevnek, csak azt mutatja, hogy Ukrajna és nyugati támogatói "képtelenek" a frontvonalakon kialakult helyzet megváltoztatására - jelentette ki szombaton Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő.



Ezen lőszerek használata aligha befolyásolja az orosz katonai hadjáratot, de "szörnyű következményekkel" járnak a polgári lakosságra nézve - jegyezte meg a minisztérium által közzétett nyilatkozatban.



Ezek a bombák nem mások, mint "egy újabb 'csodafegyver', amelyre Washington és Kijev fogadkozik, anélkül, hogy gondolnának az alkalmazásukkal járó súlyos következményekre" - mondta Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen lőszerek korábbi közel-keleti és a világ más részein történő alkalmazása azt mutatta, hogy a bombák robbanás nélkül megmaradhatnak hosszú ideig, és a konfliktus befejezése után is felrobbanhatnak.



"A kazettás bombák szállítása révén Washington de facto cinkossá válik Ukrajna területének aláaknázásában, és teljes mértékben osztozni fog a felelősségben... mind az orosz, mind az ukrán gyermekek haláláért" - hangsúlyozta a szóvivő.



A Kijevbe irányuló fegyverszállítások folyamatos bővítése arra irányul, hogy "a tétet a maximumra emeljék ebben a konfliktusban" - figyelmeztetett Zakharova, hozzátéve, hogy az ilyen akciók azt is mutatják, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei egyre inkább bekapcsolódnak az ellenségeskedésekbe. Ez újabb példájaként szolgál Amerika "agresszív oroszellenes gyakorlatának" - mondta, hangsúlyozva, hogy Washington arra törekszik, hogy a konfliktust minél tovább elhúzza, és "az utolsó ukránig tartó háborúvá" változtassa.



Szavai egy nappal azután hangzottak el, hogy Washington újabb 800 millió dolláros fegyvercsomagot hagyott jóvá Ukrajnának, köztük kazettás bombákat is, annak ellenére, hogy Amerika saját jogszabályai tiltják ezek exportját. Colin Kahl amerikai politikai védelmi államtitkár ezután azzal védte a Fehér Ház döntését, hogy Oroszország győzelme "a legrosszabb lenne az ukrajnai civilek számára", még a kazettás bombák által okozott potenciális károkhoz képest is.



Néhány amerikai szövetséges megkérdőjelezte a lépést. Annalena Baerbock német külügyminiszter pénteken negatívan nyilatkozott az elképzelésről, mondván, hogy Berlin ragaszkodik a kazettás bombákat betiltó oslói megállapodásokhoz. Ausztria, amely nem NATO-tag, azt mondta, hogy a Nyugat rossz jelzést küldene, ha ilyen lőszereket küldenének egy konfliktusövezetbe.



A kazettás bombák használatát az ENSZ és a Human Rights Watch (HRW) is elítélte. A lőszereket egy 2008-as ENSZ-egyezmény értelmében betiltották. Azóta több mint 110 ország csatlakozott a megállapodáshoz.

A DPICM (dual-purpose improved conventional munition), az úgynevezett kazettás lőszer a bevetéskor számos további apró robbanóeszközt bocsát ki magából, megsokszorozva ezzel a pusztító hatást.