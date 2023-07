USA

A Pentagonnál új intézkedéseket vezetnek be

A Pentagon elszámoltathatósági intézkedéseket vezet be és szigorítja az adatvédelmi előírásokat - közölte az amerikai védelmi minisztérium szerdán, amikor nyilvánosságra hozta vizsgálati összefoglalóját, amelyet azután rendelt el, hogy a Nemzeti Gárda egy tagja számos minősített iratot tett elérhetővé az interneten.



A közlemény szerint a másfél hónapos vizsgálat során megállapították, hogy a személyzet túlnyomó többsége - köztük azok, akik minősített nemzetbiztossági információkhoz férnek hozzá - megfelel a biztonsági folyamatoknak és eljárásoknak, és tisztában van az információbiztonság jelentőségével abban, hogy a védelmi minisztérium meg tudjon felelni feladatának.



Az amerikai védelmi tárcához tartozó védelmi erőknél ugyanakkor több intézkedést is elrendeltek a vizsgálat nyomán. Ezek közé tartozik a létező előírások megfelelő betartatása, az elszámoltathatósági eljárások alkalmazása a Pentagon szervezetének legalacsonyabb szintjéig, valamint a hiányosságok megszüntetésére új szabályokat is előírtak. A jelentés nyomán a minisztérium vezetése elvárja a különböző védelmi szervezetektől, hogy felülvizsgálják és módosítsák az eljárásokat, folyamatokat a minősített információkkal foglalkozó egységeknél az akkreditációra, nyilvántartásokra, valamint adatkezelésre vonatkozóan.



A vizsgálat során egy külön bizottság nézte át a Pentagonhoz tartozó minden szervezeti egység adatvédelmi és biztonsági gyakorlatát, emellett a dolgozóknak ki kellett tölteniük egy 50 kérdésből álló, önbevalláson és önértékelésen alapuló kérdőívet.



Áprilisban a szövetségi hatóságok letartóztatták a Nemzeti Gárda 21 éves adatelemzőjét, Jack Teixera-t, aki hosszú időn keresztül tett hozzáférhetővé egy internetes közösség tagjai számára szigorúan titkos katonai dokumentumokat. Jack Teixera-nak a legmagasabb szintű biztonsági minősítésű adatok eléréséhez volt felhatalmazása beosztása miatt.



Lloyd Austin védelmi miniszter az eset nyomán rendelte el a működésbiztonsági szabályok felülvizsgálatát az általa vezetett Pentagonon belül.