Háború

Az ötszázadik napnál tart a háború

Háborús időkben is biztosítva van az ország védelméhez szükséges forrás, ami a szomszédban zajló harcok miatt rendkívüli kiadásokat jelent - közölte a honvédelmi miniszter szombaton a közösségi oldalán.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: az Országgyűlés által megszavazott 2024-es védelmi költségvetés a Honvédelmi Alappal együtt 1823,1 milliárd forinttal biztosítja a védelmi kiadásokat, a védelmi innovációt és a védelmi ipart.



"Magyarország védelme a legfontosabb számunkra!" - jelentette ki a miniszter.



A tárcavezető a bejegyzéshez tartozó videóban azt mondta: az ötszázadik napnál tart a háború, és folyamatosan áramlanak a harckocsik, repülőgépek, kiképzett katonák a frontokra, és nem látszik a konfliktus katonai megoldása.



Vezető európai és NATO hatalmak is arról vannak meggyőződve, hogy ezt a konfliktust a háború folytatásával, annak eszkalálásával lehet megoldani. "Mi ezt nem így gondoljuk, Magyarország a kezdetektől a béke pártján áll. Tűzszünetet szeretnénk és azonnali béketárgyalásokat" - hangsúlyozta a tárcavezető.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, hogy az Országgyűlés elfogadta a 2024-es költségvetést és ezen belül az ország védelmére biztosított 2 százalékos szintet.



A miniszter a videóban megköszönte az Országgyűlés kormánypárti frakciójának a támogatását, ami magyar emberek védelmét garantálja. "És újra kiderült, hogy nem számíthatunk országunk védelmében a baloldalra" - tette hozzá.



A tárcavezető szerint a költségvetés biztosítékot jelent arra, hogy a NATO-kötelezettségeinknek is helyt tudunk állni, és a magyar nemzeti haderő fejlesztése is folytatódhat.



"A 2024-es védelmi költségvetés törvénybe iktatásával büszkén állhatok majd ki a jövő héten a NATO közvéleménye elé, és biztosíthatom őket, hogy kötelezettségeinket - szövetségesként - megtesszük. A nemzeti haderőnek építése folytatódik, és ezzel is garantálni tudjuk a magyar emberek biztonságát és az ország védelmét. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.