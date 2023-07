EU

Az EU 12,5 millió euróval támogatja a mianmariakat és a rohingja menekülteket

Az uniós finanszírozásból 7 millió euró áll majd rendelkezésre a sürgető szükségletek biztosítására a Bangladesben kialakult élelmiszerhiány orvoslására, és 4,5 millió euró élelmiszer és egészségügyi segítségnyújtásra Mianmarban.

Az Európai Unió 12,5 millió eurót (mintegy 4,8 milliárd forint) támogatásról döntött a mianmari lakosság, valamint a Bangladesben és a tágabb régióban élő rohingja menekültek és befogadó közösségeik humanitárius szükségleteinek kielégítésére - tájékoztatott az Európai Bizottság pénteken.



A brüsszeli közlemény szerint a rohingja lakosságot befogadó menekülttáborokban az élelmiszer-ellátás bizonytalansága riasztó mértéket öltött, a helyzet őszre tarthatatlanná válhat, ha a nemzetközi közösség nem mozgósít további finanszírozást. A humanitárius helyzet emellett Mianmarban is romlik a folyamatos fegyveres összetűzések és az országot májusban sújtó Mocha ciklon miatt.



Az uniós finanszírozásból 7 millió euró áll majd rendelkezésre a sürgető szükségletek biztosítására a Bangladesben kialakult élelmiszerhiány orvoslására, és 4,5 millió euró élelmiszer és egészségügyi segítségnyújtásra Mianmarban. További 1 millió euró áll majd rendelkezésre a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és a menekültek növekvő védelmi szükségleteinek kielégítésére az egész régióban, többek között Malajziában, Indonéziában, Thaiföldön és Indiában - írták.



Az uniós bizottság emlékeztetett: 2017-ben több mint 742 ezer rohingja lépte át a mianmari határt, hogy menedéket keressen Bangladesben. Azóta Banglades további, közel 1 millió menekültet fogadott be. A rohingja menekültek bizonytalan és romló körülmények között élnek, többségük zsúfolt menekülttáborokban. A menekültek ellátása jelentős nyomást gyakorol a befogadó közösségekre és a szolgáltatásokra.



A Mianmarban 2021 februárjában végrehajtott katonai puccsot követően a humanitárius segítségre szorulók száma 1 millióról több mint 18 millióra emelkedett. A puccs óta csaknem 90 ezer ember menekült el Mianmarból a szomszédos országokba. A nem szűnő konfliktus és a nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogszabályok megsértése folyamatosan növeli a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülők számát - írták.



Közölték azt is, hogy az EU 1994 óta nyújt humanitárius segítséget Mianmarban, 2002 óta pedig Bangladesben. Idén februárban az EU több mint 43 millió eurót szabadított fel a mianmariak, valamint a Bangladesben és a régióban élő rohingja menekültek és befogadó közösségeik humanitárius szükségleteinek kielégítésére. A Mocha ciklon pusztítását követően az Európai Bizottság 2,5 millió euró összegű sürgősségi humanitárius segélyt szabadított fel, és menedékhelyek, egészségügyi alapellátás, készpénztámogatások és higiéniai csomagok szétosztása révén támogatta a mianmari és a bangladesi segítségnyújtást - tájékoztattak.