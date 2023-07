Ukrajnai háború

Romániában fogják kiképezni az ukrán pilótákat az F-16-os harci repülőgépek használatára

Romániában alakít ki a NATO regionális F-16-os kiképzőközpontot, ahol az amerikai gyártmányú harci repülőgépek használatára készítik fel a szövetséges és partnerországok pilótáit, Ukrajnát is beleértve - közölte csütörtökön a román elnöki hivatal.



Erről a román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) döntött csütörtöki ülésén. A nemzetbiztonsági testület napirendjén a vilniusi NATO-csúccsal kapcsolatos román célok áttekintése szerepelt.



Románia fontosnak tartja, hogy a védelmi szövetség egységes és szolidáris maradjon mind az orosz fenyegetést ellensúlyozó védelmi és elrettentő képességek fokozása, mind pedig Ukrajna euro-atlanti integrációjának folytatása terén. Vilniusban ennek érdekében "az eddigi NATO-Ukrajna-bizottság a mélyebb és strukturáltabb párbeszédet lehetővé tevő "NATO-Ukrajna-tanáccsá" alakul - olvasható a CSAT közleményében.



Klaus Iohannis román államfő a tanácskozáson a fekete-tengeri térség biztonságának erősítése mellett fog érvelni, amelyet a védelmi szövetség román kezdeményezésre a tavalyi madridi NATO-csúcson stratégiai jelentőségűnek nyilvánított - részletezte a kommüniké.



A CSAT fontosnak tartja, hogy Vilniusban további döntések szülessenek a NATO keleti szárnya védelmének és a szövetség elrettentő képességének növelése érdekében. A testület szerint ehhez Románia is hozzájárul a többnemzetiségű NATO-erők befogadásával és azzal, hogy védelmi kiadásait 2023-tól kezdődően a GDP 2,5 százalékára emelte.



A román nemzetbiztonsági testület csütörtöki ülésén az ország határain kívüli szolgálatra rendelhető katonák és rendőrök jövő évi létszámkeretét is elfogadta.