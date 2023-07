Autó csapódott egy londoni iskolába, egy gyerek meghalt

Autó csapódott csütörtökön egy londoni általános iskola épületébe. A balesetben egy gyermek meghalt, a jármű vezetőjét őrizetbe vették. A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.



A szerencsétlenség a délnyugat-londoni Wimbledon egyik leányiskolájában történt, nem messze a jelenleg zajló wimbledoni tenisztorna helyszínétől.



A Scotland Yard korábbi tájékoztatásában az szerepelt, hogy a balesetben hét gyermek és két felnőtt sérült meg. A rendőrség délutáni újabb beszámolója szerint a sérültek közül egy kislány meghalt.



Ez a tájékoztatás már nem említette, hogy hányan sérültek meg, a közlemény megfogalmazása szerint az incidensnek "vannak további sérültjei is", de a rendőrség várja a mentőszolgálat adatait.



A Scotland Yard hangsúlyozta csütörtöki ismertetésében, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.



A délutáni tájékoztatás szerint a jármű vezetőjét - egy nőt, aki a negyvenes éveiben jár - őrizetbe vették halált okozó közúti veszélyeztetés gyanújával.



Az iskolához húsz mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett, és több sérültet London legnagyobb baleseti sebészetére, a St. George kórházba szállítottak.



A The Study nevű magániskolába 4 és 11 év közötti gyerekek járnak.



A helyszínen készült fotókból következtethetően a sötét színű gépkocsi áttörte az iskola kerítését, áthajtott az udvaron és a főépület bejáratának ütközött.

