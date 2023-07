A Pentagon feloldotta a titkosítást az amerikai drónokat vegzáló orosz repülőgépekről készült videóról

Az amerikai hadsereg azzal vádolta meg az orosz pilótákat, hogy "zaklatták" a Szíria felett repülő amerikai drónokat, azt állítva, hogy több repülőgép "vakmerő" magatartást tanúsított, és kitérő manőverre kényszerítette az UAV-okat. A Pentagon olyan felvételeket tett közzé, amelyek állítólag az összecsapást mutatják.



Az Air Forces Central, az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) légi részlege szerdán közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy az orosz repülőgépek "nem biztonságos és szakszerűtlen" repülést hajtottak végre, amikor több Reaper drónnal kerültek kapcsolatba.



"Miközben három amerikai MQ-9 drón az ISIS célpontjai ellen hajtott végre küldetést, három orosz vadászgép zaklatni kezdte a drónokat. A bevett normákkal és protokollokkal ellentétben az orosz repülőgépek több ejtőernyős jelzőrakétát dobtak le a drónok elé, ami kitérő manőverek végrehajtására kényszerítette repülőgépeinket" - mondta Alex Grynkewich altábornagy, a légierő központi parancsnoka a sajtóközleményben.



A parancsnokság később közzétett egy videót az összecsapásról, amelyen látszik, hogy a látszólag orosz repülőgépek a drónok közelében eresztettek el fáklyákat, amelyek ereszkedő füstcsíkokat hagytak maguk után.



Bár a felvételen nem szerepel, Grynkewich hozzátette, hogy az egyik orosz pilóta az egyik UAV elé állította a repülőgépét, és "bekapcsolta annak utánégetőjét, ezáltal csökkentette a kezelő képességét a repülőgép biztonságos működtetésére". A továbbiakban felszólította a Szíriában lévő orosz erőket, hogy "hagyjanak fel ezzel a vakmerő viselkedéssel, és tartsák be a hivatásos légierőtől elvárt viselkedési normákat".



A találkozás több hasonló incidenst követ az idén a Szíria feletti égbolton, Grynkewich a Wall Street Journalnak elmondta, hogy csak március és április között 60 különálló összecsapás történt. A múlt hónapban a CENTCOM bejelentette, hogy válaszul F-22 Raptorok újbóli bevetésével válaszol a térségben, hivatkozva az orosz repülőgépek "egyre bizonytalanabb és szakszerűtlenebb viselkedésére".



Moszkva hasonló módon vádolta Washingtont veszélyes repüléssel Szíriában. Májusban Oleg Gurinov ellentengernagy, a Szíriában harcoló felek megbékélését szolgáló orosz központ helyettes vezetője azt mondta, hogy az amerikai harci gépek továbbra is "durván megsértik" a kialakított protokollokat.



"Az amerikai légierő pilótái továbbra is fegyverrendszereket aktiválnak, amikor a levegőben közelednek az Orosz Légierő repülőgépeivel, amelyek tervezett repüléseket hajtanak végre Kelet-Szíriában" - tette hozzá.

Egy másik esetben, amelyben orosz katonai repülőgépek és amerikai Reaper drónok vettek részt márciusban, a higtech amerikai repülőgépek a Fekete-tengerbe zuhantak. Míg amerikai tisztviselők szerint az incidens szintén a vakmerő repülés újabb esete volt, Moszkva tagadta, hogy az UAV-ot eltalálták volna. Az orosz pilótákat később személyesen tüntette ki Szergej Sojgu védelmi miniszter, aki megdicsérte őket, amiért megakadályozták az amerikai MQ-9 drón "jogsértését" a zárt légtérben.

